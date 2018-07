Detenido un hombre acusado de agredir a un funcionario de la Tesorería de la Seguridad Social

Concentración por la agresión a un funcionario en Almería





La Policía Nacional de Almería ha detenido a R.E.G., de 35 años, como presunto autor de un delito de atentado acusado de haber agredido a un funcionario público de Tesorería General de la Seguridad Social al que habría propinado un puñetazo en la cara tras haber discutido con él después al habérsele pasado el turno de llamada.



Los hechos tuvieron lugar este lunes sobre las 13,15 horas en la sede administrativa ubicada en la calle Fuente Victoria de la capital almeriense, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y del sindicato UGT, quienes han precisado que el agresor fue detenido después de que el servicio vigilancia privada alertara a la Comisaría de la citada agresión.



Según se desprende de los hechos denunciados, el funcionario habría efectuado el llamamiento al supuesto agresor desde su mesa a través del sistema de turnos asignados por número sin que este se llegara a presentar. Así, tras un tiempo "de cortesía" y un nuevo llamamiento, el funcionario pasó a la siguiente cita dada la ausencia del denunciado.



En este sentido, mientras que atendía a un usuario, el supuesto agresor se personó en la mesa del funcionario, quien le instó a que solicitara turno nuevamente para ser atendido. Ante la negativa del acusado, se inició una discusión entre ambos en la que medió el vigilante de seguridad.



No obstante, y según los hechos denunciados, el detenido propinó un fuerte puñetazo al funcionario en el lado izquierdo del rostro que hizo que este cayera al suelo, lo que motivó la intervención de otros compañeros. Así, el servicio de vigilancia privada alertó a la Policía Nacional que, tras acudir al lugar de los hechos, practicó la detención del sospechoso.



Por su parte, el perjudicado fue atendido por el servicio de prevención de riesgos laborales y conducido a un centro hospitalario de la capital para hacer constar la agresión antes de acudir a la Comisaría Nacional de Policía, a última hora de la tarde. El detenido, al que le constan 16 detenciones anteriores, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de Guardia.



Ante estos hechos, la FESP UGT Almería ha manifestado su "más enérgica repulsa a la agresión" sufrida por un compañero, que "no constituye un hecho aislado sino que se trata de una circunstancia cada vez más frecuente dentro del ámbito de la Administración Pública", por lo que este martes se ha registrado concentraciones de prestesta en diferentes sedes.



"Las agresiones hacia los empleados públicos en el desempeño de sus funciones no pueden convertirse en práctica habitual ni deben quedar impunes ante la sociedad y todo ello en aras al buen funcionamiento de los servcios públicos con las debidas garantías tanto para los administrados como para los trabajadores", han señalado desde el sindicato.



En el mismo sentido, han apuntado a que aunque las agresiones físicas son aún menos habituales, los funcionarios reciben "improperios constantemente" así como amenazas por parte de algunos usuarios, lo que se ha extendido a otros ámbitos como el sanitario o educativo; una violencia que también han rechazado.



En esta línea, y bajo el lema 'Tolerancia cero ante las agresiones' se ha convocado a todos los empleados públicos que prestan sus servicios en los distintos centros de la Dirección Provincial a un paro de cinco minutos a las 12,00 horas de manera diaria hasta el 6 de julio.

