Detenido en Almería por estafar 5.500 euros con alquileres fraudulentos en Internet desde 2015

Detienen a un varón acusado de estafar 5.500 euros





La Policía Nacional en Almería ha detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en funciones de guardia a J.J.S.C. de 39 años, acusado de defraudar a cuatro personas al menos 2.000 euros a través de anuncios inmobiliarios en páginas web, un 'modus operandi' por el que también fue detenido con anterioridad como presunto autor de ocho estafas por valor de 3.500 euros cometidas desde 2015.



Según ha detallado el cuerpo policial en una nota de prensa este domingo, esta persona se hacía pasar por un agente inmobiliario e intermediario en el sector entre los arrendadores y sus futuros inquilinos, ofrecía viviendas en alquiler en diferentes zonas de la ciudad y las ofertaba a través de diferentes páginas web.



Su 'modus operandi' consistía en pedir en privado al nuevo arrendatario una cantidad de dinero en concepto de fianza que jamás procedía a entregar al propietario de la vivienda, quien manifestó a la Policía que el arrestado se puso en contacto con él para ponerle en su conocimiento que quien había visto la vivienda previamente no estaba interesado ya en su alquiler.



En otras ocasiones, el detenido mostraba desde la calle el exterior de una vivienda a la cual no se podía acceder hasta una determinada fecha, momento en el cuál los actuales moradores la abandonarían. Llegado ese momento, los moradores no abandonaban la vivienda, porque eran propietarios de la misma, y lo ofertado por el detenido era un engaño. Los investigadores pudieron además comprobar que en ningún momento los propietarios tuvieron intención de alquilar su vivienda, porque además eran personas de avanzada edad.



En las denuncias formuladas en la Comisaría de Policía, se hacía constar que mediante una firma de un contrato ficticio de alquiler, de reserva, de fianza u otros conceptos inmobiliarios, con datos no verdaderos sobre la identidad del estafador, las víctimas entregaron en una o varias veces cantidades de dinero que oscilaron entre los 150 y los 450 euros, por las cuáles, en la mayoría de los casos, no se recibía justificante alguno en concepto de entrega.



Así pues, con todos los datos aportados en las denuncias de los perjudicados, los agentes de la Comisaría de Almería especializados en delitos cometidos a través de Internet realizaron las indagaciones necesarias para la identificación del estafador y su posterior localización.



La Policía Nacional ha apuntado que desde septiembre de 2015 se han registrado otros ochos casos de personas que han denunciado hechos similares, por los cuáles este hombre ya había sido detenido por haber estafado cerca de 3.500 euros y sobre los que ya tiene conocimiento la Justicia.



El detenido ya ha pasado a disposición judicial, mientras que los agentes han localizado la totalidad de los anuncios insertados de manera fraudulenta para retirarlos de la oferta inmobiliaria.

