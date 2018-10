La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años como el presunto autor de la muerte violenta de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en marzo en el interior de su domicilio en la barriada de Las 200 Viviendas en Roquetas de Mar.



S.L., natural de Gambia, está investigado como supuesto autor de un delito de homicidio doloso y de robo con violencia, según ha indicado la Comandancia en un comunicado que destacada las "condiciones extremadamente violentas" del crimen en el que los agentes encontraron un "escenario dantesco y desolador".



El arresto en el marco de la operación 'Breña' se produjo el 15 de septiembre de 2018 en un cortijo de Granada tras una "ardua, intensa y fértil" investigación para esclarecer la muerte de la mujer, quien se encontraba en "situación de exclusión y vulnerabilidad física, económica y social" ya que ejercía la prostitución.



Según ha indicado la Guardia Civil, la operación 'Breña' ha estado marcada por la ausencia de testigos, testimonios, imágenes u otras pruebas y evidencias y la "dificultad añadida de la existencia en el lugar del hallazgo del cadáver de multitud de restos biológicos", lo que la ha convertido en una de las "investigaciones más complejas desarrolladas en los últimos años".



Los agentes tuvieron, así, que aislar, cotejar e identificar el ADN del autor de los hechos, de existir éste, frente al ADN del resto de personas que frecuentaban el domicilio de la víctima de manera habitual o esporádica, "resultando la mayoría de ellos anónimos para los investigadores o, negando incluso haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales con la fallecida a pesar de haber sido identificados".



La Comandancia ha destacado que fue precisa "una minuciosa" inspección técnico ocular en el lugar de los hechos por parte de personal del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Almería, que tuvo que alargarse por varias jornadas, precisamente por la necesidad de "aislar" del resto el ADN del posible autor para después, verificar si éste podía ser atribuido a una persona y que ésta pudiera estar identificada o al menos ser identificable.



Paralelamente, los investigadores fueron identificando uno a uno la totalidad de las personas que acudían a dicho lugar , algunos de ellos no residentes ya en Almería, para tomarles declaración además de obtener muestras de ADN para su cotejo. Se pudo ir así reconstruyendo de forma inversa los últimos momentos de la vida de la mujer y los agentes llegaron a la conclusión de que el homicidio se habría producido, al menos, unas 15 horas antes del hallazgo del cadáver.



Simultáneamente la Guardia Civil también investigó el robo con violencia ejecutado al haber desaparecido diversos objetos de valor de la víctima, por lo que se inició con la búsqueda y recuperación de los mismos otra línea de investigación que ha permitido finalmente identificar al autor del crimen.



IDENTIFICADO POR LA VENTA DE LOS OBJETOS ROBADOS



A principios del mes de agosto de 2018, los agentes centraron la atención en una persona residente en la misma barriada roquetera en la que residía la fallecida al quedar acreditado que la misma había comprado en el mercado negro objetos personales que habían sido sustraídos el mismo día de los hechos.



Esta persona manifestó haberlos comprado a otra de origen subsahariano y comunicó a los agentes que podía reconocerlo, si bien su descripción, "dada la generalidad de detalles que ofrecía, no permitieron a los investigadores, nada más que centrar sus esfuerzos en un grupo determinado que representaba una gran parte del entorno donde vivía la víctima".



Debido a la "experiencia" adquirida por los investigadores de la Guardia Civil de Almería en este tipo de sucesos, la Comandancia ha subrayado que desde el inicio de la investigación se venía confeccionando en virtud de la información que se iba recabando, un "perfil criminológico" concreto del posible autor de los hechos que "aunara en una única persona, todas las conductas y rasgos criminológicos que se habían detectado en el autor".



ANTECEDENTES DE AGRESIÓN SEXUAL



La Guardia Civil analizó el perfil criminal de miles de personas consideradas de especial interés policial en busca del sospechoso "idóneo" que pudiera ser el responsable de los hechos, consiguiendo reducir el círculo de personas que cumplían los requisitos establecidos en el perfil del posible autor, procediéndose a la toma de manifestación de multitud de personas.



Finalmente, los agentes "aislaron" a una persona en la que convergían todos los rasgos y conductas criminales que los investigadores buscaban. El sospechoso, no obstante, se encontraba desaparecido sin motivo aparente desde la fecha de ocurrencia de los hechos, por lo que se activaron todas las actuaciones técnicas, operativas y judiciales necesarias para obtener la mayor información posible del mismo.



Ello provocó en los investigadores la necesidad de forzar un cotejo directo del ADN del sospechoso, al que le constan antecedentes por una agresión sexual anterior. De este modo se obtuvo una coincidencia en el ADN de esta persona y sus mezclas de los hallados en el cuerpo de la víctima.



El sospechoso, "indocumentado y en situación irregular en España al haber accedido de manera irregular a territorio nacional apenas unos meses antes", se encontraba totalmente desaparecido, "sin ningún tipo de arraigo social, solitario y carente de amigos, y con domicilio desconocido".



Se inició por parte de los agentes de la Guardia Civil entonces una nueva fase en la investigación tendente a su localización, que permitió en los primeros días de septiembre, obtener información acerca del paradero del sospechoso en un paraje sin definir de la provincia de Granada.



Finalmente el presunto autor de los hechos que, prácticamente desde su comisión, se refugiaba en un cortijo de la localidad de Alcútar (Granada). Oculto en el interior del garaje anexo a un cortijo de dicha pedanía hallaron los agentes al presunto autor del crimen, quien fue detenido.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Roquetas de Mar (Almería) que decretó para L.S. su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.





--EUROPA PRESS--