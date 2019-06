Detenida una pareja acusada de regentar un punto de venta de drogas en el barrio de La Chanca

Detenida una pareja acusada de regentar un punto de venta de drogas





La Policía Nacional ha detenido a J.C.C.G. y V.G.J. tras desmantelar un punto de venta de droga "muy activo" en el barrio de La Chanca en Almería en el que la pareja dispensaba el estupefaciente, si bien albergaba una buena parte del mismo en su vivienda, donde habitaban con sus hijos menores de edad.



Según ha indicado la Comisaría en una nota, las pesquisas ante un posible punto de venta de drogas se han desarrollado durante más de seis meses. Los investigadores pudieron comprobar que el lugar era frecuentado por gran número de personas ajenas al mismo, quienes no tenían parentesco con los moradores y quienes acudían a cualquier hora del día durante un breve periodo de tiempo.



Los investigadores advirtieron que la casa estaba dotada de una "seguridad extra no acorde con cualquier tipo de vivienda habitual", ya que contaba con una primera puerta de tipo reja metálica, y una segunda puerta ya de las habituales de exterior de vivienda.



Además de para la prevención de los robos, y como medida retardante en el supuesto de una actuación policial sorpresiva, el sistema de doble puerta indicaba a los compradores los horarios de apertura y cierre del punto de venta.



Si al llegar el comprador la reja estaba abierta, con una llamada a la segunda puerta bastaba para acceder al interior de la vivienda. Si por el contrario, la reja estaba cerrada, los compradores sabían que en el interior no había nadie, y no podrían adquirir su dosis.



ESPACIO PARA EL CONSUMO



Además de lo anterior, en la primera planta se encontraba habilitada una habitación en la que los arrestados permitían el consumo de las drogas anteriormente adquiridas. De este modo se evitaban investigaciones sobre las ilícitas actividades manejadas, derivadas de eventuales intervenciones de dosis de droga realizadas por la Policía Nacional a los compradores, y en las inmediaciones del punto de venta.



Durante el registro practicado por la Policía Nacional en el interior del punto de venta de droga, han sido intervenidas dos carabinas de aire comprimido, ocho dosis de heroína, siete dosis de cocaína, 480 euros en billetes, 40 monedas de uno y dos euros, una balanza de precisión, nueve cuchillas de corte, 92 papelinas cocaína, y 146 papelinas de heroína.



En el registro llevado a cabo en el interior de la vivienda de los dos detenidos, la cual compartían con sus dos hijos menores de edad, han sido incautas 1.514 monedas de uno y dos euros, una balanza de precisión, 176 papelinas de cocaína, 224 papelinas de mezcla de cocaína y heroína, 164 gramos de heroína, 234 gramos de cocaína, una escopeta Beretta del calibre 12, y diversas joyas de oro y plata.



Por su parte, técnicos de la compañía eléctrica comprobaron que ambos inmuebles contaban con acometidas ilegales a la red eléctrica, no quedando registrado el consumo en ningún contador para poder ser facturado.



Adoptando las correspondientes medidas de seguridad, y con el apoyo de los agentes adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Almería, los técnicos procedieron al desenganche de las acometidas irregulares y al restablecimiento del normal suministro eléctrico en el barrio.



La pareja, acusada de un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación de fluido eléctrico, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería en funciones de guardia.





--EUROPA PRESS--