Detectan la venta de tomate de Portugal como procedente de Almería

Caja de tomate con etiquetado que induce a confusión

ALMERÍA.- Agricultura Viva en Acción ha solicitado una investigación a la administración al haber detectado que se está vendiendo como producto de Almería, otro procedente de Portugal.

Nota de prensa

Investigando un presunto fraude en el etiquetado acerca del origen de tomates a granel vendidos en una conocida cadena comercial, donde se anuncian como producto de origen y calidad Andalucía,( Cabo de Gata Almería), se escribe de forma manuscrita y justo al lado de esa publicidad que su origen es otro: Portugal. Si no nos falla la orientación Portugal no está en Andalucía, se trata de un país y origen distinto.



Otra sorpresa al pagar el producto. Nos encontramos con otra práctica comercial más que dudosa que utiliza las Naranjas no ya cómo producto reclamo, sino como producto de regalo a los consumidores.



Otro mazazo a los productores españoles, en este caso a los citricultores valencianos, aunque en el tiquet regalo se aclara que no será válido en los centros comerciales que esta cadena posee en la Comunidad Valenciana.



Quien oferta estos frutos, es una cadena comercial y de distribución que publicita entre sus compromisos de responsabilidad social corporativa, la promoción de los productos alimentarios frescos y de cercanía, con el lema Calidad y Origen.



Al no etiquetar claramente el origen, se induce a error a los consumidores. Mal se puede promocionar la Cercanía, si el regalo no es válido en sus centros de la Comunidad

Valenciana, que es el lugar donde se producen esas naranjas que se regalan. ¡Ah perdón!, tal vez estén introduciendo naranjas de otro origen como por ejemplo la República Sudafricana, pero según parece, a esas naranjas no se les exigen los mismos estándares de Calidad ni Seguridad que a las Españolas. ¿Donde estaría pues la apuesta por la calidad, la cercanía o el origen? ¿Hipocresía comercial? ¿Táctica especulativa? ¿Fraude en etiquetado a los consumidores?



Desde Agricultura Viva en Acción hemos pedido a la Administración que inicie una investigación.