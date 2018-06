La nueva portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde





La corporación local de Almería ha despedido este martes al hasta ahora portavoz municipal del PSOE Juan Carlos Pérez Navas, de quien han destacado su larga trayectoria de "15 años" como concejal y su "vocación de servicio público" en el transcurso del pleno en el que se ha dado cuenta de su renuncia al acta de edil tras perder las primarias de la Agrupación municipal socialista frente a la Adriana Valverde.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha destacado que Pérez Navas "ha pasado media vida" en el ayuntamiento de la capital tanto en responsabilidades de gobierno como en la oposición y ha trasladado el agradecimiento por "tantos años de trabajo por Almería".



"Ha sido un buen concejal, leal con responsabilidades de gobierno y buen portavoz aunque haya defendido diferentes puntos de vista con respecto a la gestión y por eso, mis mejores deseos en el futuro para él y su familia", ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha recordado que seguirá "en política como senador".



Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Miguel Cazorla, ha destacado su "carácter sensato, tranquilo, conciliador y dialogante" y ha asegurado que han trabajado "codo con codo, desde la lealtad" en la oposición. "Es de justicia reconocérselo porque siempre ha estado al otro lado del hilo telefónico, donde me ha encontrando con la misma corresponsabilidad y lealtad porque ambos entendemos que la ciudad está por encima de todo", ha añadido.



Por último, ya que no han intervenido los ediles de IU, el portavoz municipal del PP y primer teniente de Alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha destacado que Pérez Navas es un "ejemplo de vocación de servicio público" y ha señalado que, al margen de los "intensos debates", fuera del salón de plenos "hay una relación personal a la altura de lo que merecen las personas".



"Hay que poner de relieve que, en su labor de oposición, siempre antepuso, bajo mi humilde opinión, los intereses de la ciudad a los personales y su paso por el Ayuntamiento nos ha enriquecido a todos. Por eso, le deseo que mucha suerte en su defensa como senador de lo que cree que es bueno para Almería", ha concluido.



Por su parte, la nueva portavoz socialista, Adriana Valverde, se ha sumado a "los reconocimientos" por su labor como portavoz y ha augurado que hará un gran trabajo "en la lucha por los intereses de la ciudad en el Senado". Antes, en declaraciones a los periodistas, ha remarcado que se abre "un nuevo tiempo" en su grupo.



"Nos estamos reorganizando con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y con la fuerza del respaldo de un porcentaje muy elevado de la militancia, además del apoyo de la gente por la calle animándonos para alcanzar la Alcaldía, que es nuestro objetivo y por le que espero que mis compañeros me acompañen", ha afirmado.



El pleno ha sometido a votación, asimismo, la renuncia al acta de edil de la socialista Consuelo Rumí tras su nombramiento como secretaria de Estado de Migraciones.

