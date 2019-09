Desalojados una decena de vecinos en el incendio de un piso sin heridos en Cuevas del Almanzora

Bomberos del Levante extinguen un incendio en Avenida de Barcelona de

Los vecinos de un bloque de viviendas de Cuevas del Almanzora (Almería) han sido desalojados de forma preventiva al producirse un incendio en un piso, que si bien no ha causado heridos, ha dejado el edificio afectado en su totalidad, por lo que sus moradores no han podido regresar a sus casas.El incendio se ha registrado minutos más tarde de las 13,00 horas, según ha indicado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, que ha recibido un aviso en el que se informaba de un incendio en un primer piso, de un bloque de tres plantas, situado en la avenida de Barcelona.El centro coordinador ha informado a los Bomberos del Consorcio de Levante, a la Guardia Civil, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a Protección Civil y a la Policía Local. Fuentes policiales han confirmado al 112 que no ha habido daños personales y que el piso afectado ha quedado inhabitable.Desde Bomberos del Levante han detallado que había tres personas en el interior de la vivienda siniestrada, si bien unos operarios del ayuntamiento, con ayuda de un vehículo grúa, han bajado a estas personas, que se encontraban en el balcón del piso "huyendo de las llamas y del humo". En total se han producido nueve desalojos del edificio afectado y otros 15 de un edificio colindante.La primera extinción desde la calle se ha llevado a cabo por parte de un vehículo ligero de Protección Civil. En la zona también había varios efectivos de Policía Local, quienes en un primer momento trataron de sofocar las llamas con extintores al tiempo que balizaron la zona creando un perímetro de seguridad.Las llamas se han extinguido desde el interior de la vivienda por parte de los bomberos, quienes además han procedido a sanear el balcón, en la fachada principal, para lo cual, ha sido necesario utilizar un camión-escalera. A estas tareas se ha sumado también un bombero fuera de servicio, que ha ayudado al resto de compañeros allí desplazados en los trabajos de extinción y saneamiento del inmueble, así como en la ventilación del mismo, extrayendo el humo al finalizar la intervención.--EUROPA PRESS--