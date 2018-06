Desalojadas tres personas por un incendio sin heridos en un piso de Garrucha

Bomberos de Almería





Tres personas han pasado la noche fuera de sus hogares tras ser desalojadas de forma preventiva a causa de un incendio registrado en la tarde de este pasado viernes en un piso del Paseo del Malecón de Garrucha (Almería), en el que no ha habido daños personales, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía en un comunicado.



Unos minutos después de las 20,00 horas de este viernes se recibía en el teléfono 112 la primera llamada por este suceso por parte de testigos que indicaban que salía humo por las ventanas de un inmueble.



Desde el 112 se activó entonces al Consorcio Provincial de Bomberos de Levante, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Protección Civil.



Según los datos facilitados por los operativos de emergencia al 112, no había nadie dentro de la vivienda siniestrada, que ha quedado afectada casi en su totalidad, salvo el comedor y la cocina.



De los vecinos del bloque, tres han pasado la noche en casa de familiares o amigos, ya que la afectación por humo ha hecho aconsejable que no durmieran en sus hogares, según explica el 112.

--EUROPA PRESS--