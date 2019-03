Denuncian que la alcaldesa de Mojácar quiere recaudar 200.000 euros extras obligando a la gente a pagar “vados”

Rosa María Cano contempla una partida de 225.000 euros para 2019 procedentes del cobro de vados, cuando hace cuatro años, esta partida era de solamente 25.000





MOJÁCAR.- Manuel Zamora, secretario general del PSOE, y Jessica Simpson, portavoz de Somos Mojácar, denuncian que “en nuestro pueblo y en nuestras playas, si tu casa tiene un trozo de acera, o incluso si tienes un solar, aunque no tengas coche ni carné de conducir, tendrás que pagar un impuesto municipal anual por VADO”.

“El vado sólo tendría que pagarlo quien desee tener su puerta de garaje libre para que no aparque nadie, y poder llamar a la grúa en caso de que lo ocupen. Pero, si no es así, no habría que pagar vado, según la ley. Sin embargo, Rosa María Cano ha estado enviado requerimientos con un contenido intimidatorio diciéndole a la gente de que tiene que pagarlo sí o sí”, añaden.

“La tasa de los vados no es un impuesto, sino que es la reserva de un espacio público que voluntariamente debe pedir un ciudadano para que no aparquen en su puerta, por lo que solicitarlo es una decisión exclusiva y voluntaria de los vecinos, no ha de ser una imposición de la autoridad”, insisten.

Para Simpson y Zamora, “está claro que lo que quiere Rosa María Cano es recaudar 200.000 euros extras a costa de que todo el mundo pague vados, aunque no los necesiten, mientras que ha estado despilfarrando el dinero de todos pagando a abogados estrella para que la defiendan por su mala actuación como alcaldesa”.

Finalmente, ambos dirigentes políticos afirman que, “cuando nosotros gobernemos, el vado no se impondrá, sólo lo aplicaremos a quienes lo soliciten, y no a todo el mundo indiscriminadamente como hace ahora la todavía alcaldesa”.