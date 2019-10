Del Pozo en el yacimiento de Los Millares





La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha manifestado este viernes que "no es fácil el camino" emprendido para que el conjunto arqueológico de Los Millares, enclavado en Santa Fe de Mondújar (Almería) y donde descansan los tholos, vestigios de murallas y restos de otras edificaciones de una población fortificada de la Edad del Cobre, sea declarado como Patrimonio Mundial, si bien ha señalado el apoyo del conjunto de la sociedad e instituciones a tal iniciativa.



Del Pozo ha visitado este viernes el citado enclave, descubierto en 1891 a raíz de la construcción de la vía ferroviaria entre Almería y Linares y que guarda la muralla calcolítica más larga conservada en toda Europa, junto con el vicepresidente de Diputación de Almería, Ángel Escobar.



En este enclave perteneciente a la Administración andaluza, la consejera ha defendido el "incalculable valor histórico y científico" del yacimiento, formado por más de 80 sepulcros y los restos arquitectónicos del poblado fortificado, considerando que el mismo "merece" la declaración de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para lo cual primero es necesario que el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico seleccione a este enclave como espacio susceptible de ser propuesto a la Unesco para que la misma valore si concederle o no tal marchamo.



Así, después de que el pasado 4 de mayo la Asociación Amigos de la Alcazaba y diversas instituciones públicas como la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los alcaldes de la comarca uniesen sus esfuerzos para promover dicha candidatura a la declaración de Patrimonio Mundial, Del Pozo ha apostado por apoyar tal iniciativa "con todas las consecuencias", exponiendo que la idea cuenta con el respaldo de "la sociedad, el Ministerio, los ayuntamientos de la zona, el Parlamento (de Andalucía) y la Consejería".



"Vamos a iniciar ese camino. No es un camino fácil pero lo comenzamos bien acompañados", ha enfatizado la consejera, toda vez que el vicepresidente de la Diputación ha recordado el papel jugado en la iniciativa por la Amigos de la Alcazaba y ha defendido el "impulso pionero" dado al proyecto desde la Diputación. Así, ha llamado a poner "todo el esfuerzo" en la iniciativa.



"Seguimos trabajando para este reconocimiento que pondrá en valor un recurso con el que cuenta la provincia y que hace del destino Costa de Almería otro aliciente más para que la gente venga a visitarnos", ha enfatizado.





--EUROPA PRESS--