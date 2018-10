El abogado penalista Juan Marfil





El letrado de la defensa de D.J.L.A., el joven de 23 años que circuló al volante de un vehículo colisionando con otros turismo y arrollando a ciclistas, ha indicado este jueves que es una persona "incapaz e inimputable" ya habría actuado en "brote psicótico" y ha remarcado que su conducta "fue una imitación total y absoluta" de un videojuego "que él reconoció a juez instructor y policía que llevaba tiempo visionando".



En declaraciones a los periodistas tras concluir la sesión de cuestiones previas del procedimiento cuya vista oral se ha señalado para el 31 de enero de 2019, el abogado Juan Marfil ha lamentado que el Ministerio Público "no reconozca que tiene una alteración grave y profunda" de sus facultades volitivas y cognitivas y no traslade lo que sí sostienen los forenses, lo que, a su juicio, "es una contradicción".



"No puedo sino respetar su criterio pero no comparto que considere solo una atenuante analógica cuando, como dice el forense, era inimputable en el momento en que cometió los hechos", ha trasladado Marfil, quien ha señalado a este extremo como la causa que ha hecho imposible "la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre la acusación y la defensa".



Tras remarcar que el joven ha satisfecho "totalmente" las indemnizaciones por un montante de más de 20.500 euros a las nueve víctimas, más el Ayuntamiento de Almería y la empresa de autobuses urbanos Surbus, ha subrayado que D.J.L.A. "no buscó" lo que pasó aquel 6 de febrero de 2016 sino que fue consecuencia de una "crisis psiquiátrica que conlleva que continúe en tratamiento". "Él no lo buscó en forma alguna sino que sufrió un brote psicótico que nunca esperaba y que apareció", ha añadido.



Marfil ha detallado que, en las cuestiones previas, se ha admitido a propuesta de la defensa que deponga en juicio la médico psiquiatra que trata al joven, una pericial que había sido denegada hasta ahora y se ha dado cuenta de la retirada de las siete acusaciones particulares personadas en la causa penal tras haberse reparado el daño.



"Entendíamos que si se iban a enjuiciar los hechos tenía que declarar como perito la médico que puede describir cuál es situación clínica y biopatológica para que fuera con todas las garantías y así lo ha entendido también el juez", ha dicho.



Por último, ha trasladado que una "adicción" al videojuego pudo estar detrás de que se desatase el "brote psicótico" y ha recordado que "la escenografía que se encontró la Policía era una imitación total y absoluta de este". "Es un videojuego con unas pautas lamentables, en que consigues puntos por matar policías o robar coches. No sé cómo está a la venta", ha concluido.



Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, D.J.L.A. habría actuado bajo los efectos de "un cuadro con ideas delirantes y humor paranoide" pero interesa para él, con la atenuante analógica de alteración psíquica, penas que suman cinco años de prisión como presunto autor de un delito de conducción de temeraria y otro delito de atentado a la autoridad ya que golpeó a los agentes de la Policía Nacional que procedieron a su detención.



Cuando el joven concluyó su recorrido con el coche de su padre creyendo estar inmerso en el videojuego 'Grand Theft Auto', dejó el vehículo que conducía abandonado en la calzada, se dirigió al Paseo Marítimo de la capital, se hizo un selfie "haciendo el signo de la victoria con los dedos" y se adentró en el mar al ver llegar a varias patrullas policiales, "obligando a los agentes a meterse en el agua para buscarle".



En su trayecto, "faltó intencionadamente a las más elementales normas de circulación" y actuó "con absoluto desprecio por la vida de los demás". Así, además de golpear presuntamente a cinco coches que estaban estacionados, impactó a "gran velocidad" con un turismo en el que viajaban un matrimonio y su bebé de dos meses si bien no hubo que lamentar daños personales.



Pese al impacto, siguió su marcha, supuestamente golpeó con el coche la puerta del centro zoosanitario municipal causando desperfectos, atropelló dos ciclistas, embistió a un autobús urbano que les seguía en la marcha y al vehículo que iba detrás, e intentó arrollar a otra ciclista que pudo refugiarse tras un seto.



Tras arremeter contra otros tres ciclistas, habría dejado abandonado el vehículo "en mitad de la calzada". Durante su detención, el fiscal remarca que "opuso una fuerte resistencia a los policías que intentaron sacarle del agua, poniendo en peligro la vida de todos y despreciando absolutamente la autoridad, golpeando y lanzando patadas a los agentes".





--EUROPA PRESS--