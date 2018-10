Declara este jueves el representante de la planta de biodiésel, investigado por un vertido en abril

Juzgados de Vera





El representante legal de la empresa propietaria de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel de Carboneras (Almería) declara este jueves en calidad de investigado en el marco de la causa penal que se sigue por un presunto delito medioambiental a raíz de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería, que se encuentra frente a la planta.



La jueza Mónica Villena, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Vera, ha citado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU y al jefe de la planta y a una segunda trabajadora en calidad de testigos.



El procedimiento se inició a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba "emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades".



Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que "efectivamente" brotaba del lateral de ladera de la montaña "un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite" y el gerente les comunicó que, probablemente, "provenía" de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.



La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental "nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente".



Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, con el fin de evitar que este llegase a desembocar en el mar.



En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, este hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por parte de la desaladora, "pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar".



Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que este le había asegurado que no tenía localizado "el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía". El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado.



En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados.

--EUROPA PRESS--