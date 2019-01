David Bisbal, Bibiana Fernández, Óscar Higares, Juan Antonio y Javier





El cantante David Bisbal y la marca gourmet 'Sabores Almería' han demostrado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que "la unión hace la fuerza" a la hora de promocionar los productos de la provincia en un nuevo vídeo con el que se dará a conocer el sello de calidad gastronómica impulsado por la Diputación de Almería.



El nuevo vídeo de 'Sabores Almería' se ha presentado al público congregado en el Salón Albéniz del Hotel Intercontinental de Madrid, en el acto central del Día de la Provincia en Fitur, que ha sido presentado por la actriz Bibiana Fernández y el torero Óscar Higares, ambos ex concursantes de Masterchef Celebrity, y al que han acudido representantes institucionales, artistas, personalidades de renombre, cocineros de todo el país, algunos de ellos con estrellas Michelín, y empresarios de las más de 150 entidades que se aglutinan bajo el paraguas de la marca.



Bisbal ha subido al escenario acompañado por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, para quien esta cita ha sido su "primer acto oficial" como número uno de la institución provincial. El cantante ha recordado que "siempre" ha sido "un orgulloso embajador de Almería, mi tierra, de la que nunca dudo en hablar" y de la que será "embajador de por vida".



Bisbal ha felicitado a la Diputación por haber impulsado "esta maravillosa iniciativa, que une la gastronomía y turismo, a los empresarios y que además coincide con el año en que somos Capital Española de la Gastronomía". "Estamos creciendo mucho, muy rápido, eso demuestra que la unión hace la fuerza y que este es el camino a seguir".



García, por su parte, ha señalado que la unión del "binomio gastronomía-turismo es esencial, más aún en un año como este". "No podíamos desaprovechar el marco de Fitur para presentar este nuevo vídeo promocional, protagonizado por los productos de 'Sabores Almería' y por nuestro almeriense más universal, David Bisbal", ha señalado.



El presidente de la Diputación ha recordado que ya son "más de 150" las empresas integradas en el paraguas de la marca gourmet provincial y ha agradecido a los empresarios por "hacer los mejores productos que se hacen en España", un mensaje que "va a llevar Bisbal por todo el mundo".



RODAJE EN EL PLAYAZO DE RODALQUILAR



El vídeo estrenado este miércoles, que ya se puede visualizar en los canales de Youtube, redes sociales y las páginas web de la Diputación Provincial y de 'Sabores Almería', muestra el final de un rodaje con David Bisbal en la Batería de San Ramón, en el Playazo de Rodalquilar, en el que los productos de la marca llenan de alegría, recuerdos y emociones el momento.



Como banda sonora, uno de los últimos éxitos del músico almeriense, 'A partir de hoy'. David Bisbal ha afirmado que, aunque ya ha participado en otros vídeos promocionales de 'Costa de Almería', "este rodaje ha sido más especial si cabe" por la buena amistad y la gran relación que se generó entre quienes trabajaron en él.



El presidente de la Diputación de Almería ha asegurado que en la provincia, "además de fabricar felicidad, también se fabrica salud y se importa", ya que Almería es "la cuna de la dieta mediterránea, donde se cultivan los productos más limpios de Europa". García ha recordado que "el título de CEG es muy importante porque, además de ser salud, también es verdad que se come muy bien".



Así lo ha demostrado el joven cocinero Juan Antonio, del municipio almeriense de María, concursante de la quinta edición de Masterchef Júnior, quien ha cocinado junto a Bisbal y García varias recetas de alto nivel, elaboradas con productos de 'Sabores Almería'.



Productos entre los que se aúnan jamones, embutidos, aceites, mermeladas, conservas, miel o dulces, entre otros, y de los que Bisbal ha declarado que no puede escoger solo uno como el favorito, aunque sí ha destacado "las virtudes y los beneficios del aceite de oliva", que "es calidad de vida y se valora mucho en otros países".



Además, también ha recordado que su "plato favorito" y el que más echa de menos, sobre todo, cuando está en el extranjero es "el arroz de mi madre", cocinado con productos de Almería, con especial protagonismo del "pescado y el marisco maravilloso que se pesca en nuestra costa, porque tenemos un mar puro, que ofrece productos de máxima calidad". Además, Bisbal ha invitado a Bibiana Fernández y a Óscar Higares a visitar la provincia junto a él, para degustar ese arroz y bucear en el Cabo de Gata.



NUEVOS PROYECTOS



En cuanto a los nuevos proyectos en los que trabaja el músico almeriense, ha adelantado que está "a punto de arrancar" la gira de EEUU, donde visitará "más de diez ciudades", antes de pasar por el Festival de Viña del Mar (Chile). Además, acaba de grabar los formatos televisivos 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior', que ha definido como experiencias "muy divertidas y gratificantes".



David Bisbal también tiene en mente "una peli de animación infantil 'Wonderwall', con Paramount", por lo que ha asegurado sentirse "muy feliz". "Si no trabajas tus sueños, se quedan ahí, por eso hay que moverse y trabajar siempre por conseguirlos", ha afirmado.



Eso sí, aunque viaje mucho fuera de España, "siempre que veo la enseña blanca con la cruz roja, la bandera de Almería, en algún concierto en otro país, se me parte el corazón, al igual que me ocurre cuando veo las banderas de Andalucía o de España".



Por último, el presidente de la Diputación Provincial ha adelantado que este vídeo promocional ayudará a "que la marca 'Sabores Almería' sea más lanzada a nivel internacional, algo muy importante para crear empleo y riqueza, sobre todo, en el interior de la provincia, de donde son la mayoría de los productores".





--EUROPA PRESS--