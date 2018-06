Dalías vuelve a acoger el Curso de Verano ‘Gestión de espacios verdes urbanos: hacia una ciudad sostenible’

Destaca la presencia de Manuel Beltrá, arquitecto municipal de Alicante y creador del parque inundable La Marjal, proyecto que cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales



Esther Giménez Luque

ALMERÍA.- Dotar a las ciudades con espacios diseñados para ser más sostenibles es uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones. Mejorar las ciudades bajo los criterios de la sostenibilidad es uno de los objetivos a alcanzar y la temática de la segunda edición del Curos de Verano, con sede en Dalías, ‘Gestión de espacios verdes urbanos: hacia una ciudad sostenible’, que se va a desarrollar del 18 al 20 de julio en el Casino de esta localidad del Poniente almeriense.

Su directora, Esther Giménez Luque, profesora titular de la Universidad de Almería y directora de CECOUAL, destaca de esta segunda edición la presencia “Manuel Beltrá, arquitecto municipal de Alicante, alguien de quien vamos a poder aprender mucho. Una de sus últimas obras sobre una zona encharcable -el parque inundable La Marjal-, ha obtenido diversos reconocimientos nacionales e internacionales”.

En la actualidad “los espacios verdes urbanos están muy abandonados” y es necesario “aprender sobre su gestión”. La finalidad es que “todo el que participe, sobre todo los gestores de espacios urbanos, aprendan a aplicar en sus ciudades cómo gestionarlos”.

El problema, explica Esther Giménez, es que “los espacios verdes frecuentemente no están gestionados por personas que sepan del tema. Normalmente los ayuntamientos los gestionan desde el área de Urbanismo, pero no cuentan casi nunca con expertos que sepan aunar el urbanismo y el medio ambiente”. Esta realidad supone que “les cueste mucho la aplicación de la normativa existente. Así, por ejemplo, cuando hacen un parque plantan especies exóticas sin tener en cuenta una gestión sostenible, teniendo como resultado el contrario al esperado puesto que cuesta mucho regarlas. Por tanto, realmente por donde tenemos que empezar es por la educación y de ahí la necesidad de este Curso de Verano”.

Contar con un espacio verde sostenible conlleva una planificación y diseño, el análisis del tipo de suelo, una selección adecuada de las plantas o un riego eficiente. Si no se tienen en cuenta las características de cada lugar, el resultado no será el esperado. “Así, en el caso de, por ejemplo, implantar una cubierta verde en Almería, no servirá de nada trasladar una que haya en Vitoria porque no logrará su objetivo, ni perdurará”, apunta Esther Giménez Luque.

La Universidad de Almería tiene una Comisión de Sostenibilidad. “Desde ahí tratamos de llevar a cabo algunos proyectos. Entre otros, hemos propuesto el de las cubiertas verdes porque bajan la temperatura, aumentan el bienestar, la biodiversidad y ser reutilizará el agua de los aires acondicionados”.

Aún quedan plazas disponibles para este Curso de Verano cuyo precio de matrícula desde el 1 de junio es de 90 euros. Las inscripciones se pueden realizar en esta dirección: http://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/53/espacios-verdes-urbanos-hacia-una-ciudad-sostenible