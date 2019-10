Cuatro jóvenes de Balanegra inician su voluntariado europeo con el programa de Diputación

La diputada provincial de Promoción Económica e Iniciativas Europeas





La Diputación de Almería ha despedido a cuatro jóvenes de la localidad de Balanegra que participarán en un interesante proyecto de movilidad europea que les permitirá hacer realidad su sueño y participar en una de las múltiples iniciativas que se enmarcan dentro del programa Erasmus +.



Los jóvenes estudiantes, de entre 18 y 20 años, han recibido de manos de la diputada provincial de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Carmen Navarro, la documentación que necesitan para materializar su 'sueño europeo'. Según señala la Diputación en un comunicado, su apuesta por el voluntariado y la movilidad europea se ha valorado por los participantes, que han transmitido a la diputada que llevaban un tiempo barajando para mejorar el idioma y su capacitación profesional de cara al futuro acceso al mercado laboral.



María del Pilar Ortega, Rosabel Marín, Manuel Vallecillos y Raúl Franco son los estudiantes que participarán en el proyecto 'We don't need no education', que reunirá a participantes de ocho países para debatir sobre educación como herramienta para combatir la pobreza y la exclusión social promoviendo además el crecimiento y enriquecimiento personal, la promoción del espíritu emprendedor y la creatividad.



La diputada provincial de Promoción Económica y Empleo, Carmen Navarro, ha entregado a los voluntarios la documentación necesaria para emprender esta acción de voluntariado europeo y les ha recordado que "no os marcháis solos, contáis con el apoyo de la Diputación, ya que el trabajo administrativo se ha hecho desde esta institución, pero lo importante es que cuenta con la red y garantía de la Diputación durante el tiempo que esté fuera".



En este sentido, Navarro ha puesto el acento en la "universalidad" de este proyecto que acerca Europa a los jóvenes almerienses y ha remarcado los beneficios que esta experiencia reporta a los voluntarios.



Por su parte, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, ha mostrado su satisfacción porque es la primera vez que jóvenes del municipio participan en este programa. "Nos parece fundamental que se lleven a cabo iniciativas como éstas que permitan a nuestros jóvenes salir al extranjero, afianzar sus conocimientos y trazar sus objetivos de desarrollo personal y laboral desde jóvenes y mirando al futuro", ha remarcado.



Los participantes han subrayado la gran oportunidad que supone participar en este programa que les permitirá conocer otros estudiantes, otras culturas y aprender situaciones desconocidas hasta ahora para ellos. Asimismo han destacado la oportunidad que este proyecto les ofrece para hablar de su pueblo, de Balanegra, con personas de Grecia, Italia, Polonia, Ucrania o Armenia.



OPORTUNIDADES EN EUROPA



El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experiencia de aprendizaje que permite a los jóvenes mejorar o adquirir distintas competencias que redundan en su desarrollo personal, educativo, formativo y profesional desarrollando la actividad de voluntariado en un país distinto al de residencia.



Las labores a desempeñar se realizan a tiempo completo durante un periodo que va de los seis a 12 meses y son un beneficio además para la comunidad de destino en ámbitos como la cultura, juventud, educación, integración o medio ambiente, entre otras áreas.



Para poder ser voluntario hay que cumplir una serie de requisitos, como son tener entre 18 y 30 años cuando se solicita la subvención, ser residente legal en España, tener deseo de implicarse en un proyecto solidario de carácter voluntario y tener una organización de acogida, de envío, que en este caso es la Diputación, y de coordinación, siendo normalmente la de coordinación y acogida la misma.



Hay una serie de pasos para ser voluntario europeo que se pueden conocer a través de la web de Europe Direct Almería ('www.europa.almeria.es'), también mandando un correo electrónico a peuropeos@dipalme.org con el asunto SVE más tu nombre o llamando a los teléfonos 950 21 18 10/11/12.

--EUROPA PRESS--