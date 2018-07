Cuatro carreteras de la Diputación en Níjar y Roquetas de Mar pasan a ser de titularidad municipal

En el pleno de este viernes, se ha vuelto a utilizar el sistema digita





Un total de cuatro carreteras de la Diputación de Almería en los municipios de Níjar y Roquetas de Mar, procedentes del antiguo Iryda, han sido cedidas a ambos ayuntamientos tras la aprobación en pleno de la medida. Los dos municipios podrán beneficiarse así de un plan de inversión de 3,6 millones de euros para la rehabilitación y puesta a punto de las nuevas vías de titularidad municipal.



La propuesta ha salido adelante durante la última sesión plenaria de la Diputación de Almería, celebrada este viernes, y afecta a las siguientes carreteras, incluidas hasta ahora en el inventario provincial: la AL-3118, que discurre por la barriada de Pueblo Blanco, en Níjar; la AL-3304, entre Roquetas y La Mojonera, por El Solanillo; la AL-3305, de Vícar a Roquetas, por la Yegua Verde; y la AL-3306, de Vícar a Cortijos de Marín.



Según el plan de inversiones sacado por la Diputación para las vías del Iryda, se entregará a los municipios a los que se ceden estas carreteras una cuantía de 100.000 euros por kilómetro en el que sea necesario actuar. Así, en el caso de Roquetas de Mar, la cuantía asciende a 900.000 euros, ya que son 9.569 metros de viales los que pasan a ser "de dominio público", siendo similar la inversión que recaerá en Níjar.



La votación, en ambos casos, ha salido adelante con los votos a favor de PP y Cs, mientras que el PSOE, en el caso de Roquetas de Mar, ha votado en contra, y en el de Níjar, a favor. IU se ha abstenido en ambos casos al considerar que debían ser medidas que primero fuesen aprobadas por el pleno de cada municipio que iba a asumir las nuevas competencias en carreteras.



El PSOE se ha mostrado contrario a la actuación en el municipio del Poniente no por la cesión en sí de carreteras del Iryda al mismo, sino por la inclusión de una partida para Roquetas de Mar dentro de las actuaciones en la Red Viaria Provincial de 2018, destinadas a la construcción de un puente en la Rambla del Cañuelo para garantizar la seguridad vial.



Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, ha considerado "innecesaria" la inversión de "más de un millón de euros en una carretera que la Diputación va a ceder al ayuntamiento, ya que se trata de "un gasto importante, de casi dos millones de euros, en un municipio de más de 20.000 habitantes, que se van a detraer del presupuesto provincial de municipios que quizás lo necesiten más y tengan más dificultades".



Lorenzo ha asegurado no ver "claras las intenciones" al ser Roquetas el municipio del que Gabriel Amat, presidente de la Diputación, es alcalde, y ha declarado que se trata de una "discriminación intencionada, que va en detrimento de otros municipios". Además, ha destacado que, con esta actuación, Roquetas recibirá "un millón de euros más que Níjar y no es justo".



El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha explicado que la inversión en la Rambla del Cañuelo está valorada en más de seis millones de euros, de los cuales, "el ayuntamiento aportará más de 4,2 millones" para la reconversión de una vía de acceso de la nueva variante en un bulevar, más seguro e iluminado, con dos carriles en ambos sentidos, zonas para la circulación de bicicletas y peatones, y un puente para eliminar el actual badén en la rambla.



García ha recordado que esta carretera es "una de las vías provinciales con un mayor nivel de tráfico en este momento", ya que por ella pasan "entre 15.000 y 20.000 vehículos diarios", no sólo de Roquetas de Mar, sino también de los municipios cercanos de Vícar y La Mojonera.



Gabriel Amat ha asegurado que "el Ayuntamiento de Roquetas le está haciendo un favor a la Diputación" al asumir el importe principal de la actuación cuando "lo más fácil sería que la Diputación se quedase con la carretera y la arreglase cuando pudiera, pero las instituciones están para dar servicio a los ciudadanos y, en este caso, cuando se ha terminado la variante ha sido cuando se ha comprobado el gran problema de tráfico que hay en esa zona".



Además de esta actuación en Roquetas de Mar, para este año el pleno de la Diputación también ha dado luz verde a otras seis obras de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial, en Levante, Poniente, Almanzora y capital, por un valor de 2,2 millones de euros. Este plan es únicamente un listado de actuaciones a ejecutar "cuando haya disponibilidad presupuestaria y atendiendo a los criterios técnicos de prioridad", ya que aún sigue pendiente, a la espera de contar con capacidad económica, parte del plan de carreteras del año pasado.



PABELLÓN EN BALANEGRA Y CAMINOS MUNICIPALES



En el pleno de este viernes, también se ha aprobado la asistencia económica a Balanegra para la construcción de un pabellón de deportes, de 4.500 metros cuadrados de superficie. En este caso, el ayuntamiento recibirá una subvención nominativa directa de dos millones de euros para acometer la actuación.



El PSOE ha votado a favor de la propuesta al considerarla "necesaria", pero ha advertido de que es "una discriminación e injusticia porque hay pueblos como Arboleas, Antas o Turre, incluso con más población, y ubicados en la misma franja que Balanegra, que tampoco cuentan con esta infraestructura".



Javier Aureliano García ha explicado que la partida ya estaba comprometida antes de que se publicase el Plan de Espacios Deportivos y ha recordado que es un "municipio con tan sólo tres años de vida, con una gran necesidad de infraestructuras, que ha destinado las inversiones de Planes Provinciales de los últimos años a la reforma de su red de abastecimiento".



El pleno también ha dado el visto bueno a la modificación de las bases del Plan de Asistencia Económica de Caminos Municipales de 2018 para ampliar el plazo de presentación de solicitudes para trece municipios que no han podido formalizar su adhesión al mismo: Alhabia, Benahadux, Castro de Filabres, Carboneras, El Ejido, Gérgal, Garrucha, Huércal de Almería, Nacimiento, Partaloa, Velefique, Vera y Viator.



Una medida que también se ha tomado en el caso del Plan de Espacios Productivos del Mármol para permitir que Macael, que tuvo un error en la documentación presentada, pudiera acceder a las ayudas para la reforma de viales en su polígono industrial.



Además, se ha aprobado el plan de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos Personales dentro del convenio marco de la Red Provincial de Telecomunicaciones; y el expediente de modificación de créditos número doce del presupuesto, relativo a la liquidación de servicios de la Red Guadalinfo de 2017.



MOCIONES



Con los votos en contra de PSOE, Cs e IU, al considerar que ya perciben "un buen sueldo, proporcional a las horas de trabajo", ha salido adelante la moción institucional para la subida del sueldo de los diputados "en términos análogos" al incremento de la masa salarial que se va a aplicar a los funcionarios, sujeto a los límites de gasto fijados por la ley. Esta subida se traducirá en "unos 700 u 800 euros anuales".



Por unanimidad, se han aprobado las mociones de Cs y el PSOE. La primera, relativa al estudio del proyecto para la implantación del 'Aula Mentor' en la Diputación de Almería, a través de un convenio con el Ministerio de Educación. Se trata de una medida de enseñanza no reglada para adultos, con cursos online, de corta duración, que ya está implantada en las diputaciones de Granada, Córdoba, Huelva y Sevilla.



El PSOE ha pedido a la institución provincial sumarse a la convocatoria del Plan de Mejora de Espacios Productivos de la Junta de Andalucía, que destinará a Almería en torno al millón de euros en ayudas para el impulso de la competitividad y el asentamiento de empresas.



El equipo de gobierno ha explicado que iba a adherirse a ella y ha criticado a la agrupación socialista de contar con "información privilegiada" al "convocar una rueda de prensa para el día 25 de julio, cuando se publicó la convocatoria".

