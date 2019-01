CSIF denuncia incumplimientos graves con la plantilla de trabajadores de Limpiasol en Almería

• Alsa tiene subcontratada a esta empresa, subrogada desde mayo de 2018, para la limpieza de sus vehículos



Autobús de Alsa

ALMERÍA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia los incumplimientos graves de Limpiasol, empresa subcontratada por Alsa para la limpieza de sus vehículos, con la plantilla de doce trabajadores con los que cuenta en Almería. Entre las irregularidades denunciadas antes la Inspección del Trabajo por el sindicato destacan, especialmente, la negativa de la empresa por facilitar las nóminas a los trabajadores desde el pasado mes de septiembre, además de no haber abonado los plus de festividad o de nocturnidad, las horas extra o de no haber entregado a los trabajadores los uniformes de invierno, a día de hoy.



Por otro lado, CSIF también ha denunciado que el personal contratado recientemente aún no ha recibido una copia de su contrato de trabajo y que sólo hay una persona en el turno de noche, de las 2.00 a las 7.00 horas, trabajando en un polígono sin luz, a la intemperie y sin vigilancia de ningún tipo, incumpliendo así la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de vigilancia.



La acusación igualmente recoge que los cuadrantes mensuales que mantenían con la anterior empresa no son respetados por Limpiasol y que los trabajadores son llamados día a día, con el perjuicio que esta situación supone para la conciliación de la vida personal y laboral de la plantilla. Y no contentos con eso, a partir de este mes de enero, la empresa ha cambiado sus turnos de forma unilateral, sin cumplir con las prescripciones legales correspondientes.

Según ha podido saber el sindicato, el caso de Almería no es un hecho aislado y estas y otras irregularidades se están produciendo en otras provincias andaluzas desde que Limpiasol fuese subrogada en el servicio de limpieza de Alsa en mayo de 2018. Por todo ello, CSIF ha interpuesto dicha demanda a la Inspección de Trabajo después de haber solicitado por escrito a la empresa una regularización a las condiciones laborales de estos trabajadores.

Por último, el sindicato considera lamentable que Limpiasol, en lugar de buscar soluciones a esta problemática, esté intentando amedrentar a los representantes sindicales de estos trabajadores, por lo que solicita que cesen en esta conducta antisindical.