Bosquet (Cs) reunida con el sindicato médico en Almería

Ciudadanos (Cs) ha urgido a "despolitizar" la gestión de la sanidad en Andalucía y ha advertido de que "no puede ser" que este servicio público esté "en manos" de personas "a las que el PSOE debe favores"."Urge despolitizar la gestión de la Sanidad de nuestra comunidad y apostar más por nuestros profesionales, y para ello es fundamental que se eliminen esos 'dedazos' que tenemos en nuestra sanidad publica", ha trasladado la parlamentaria andaluza Marta Bosquet.Bosquet, quien ha mantenido una reunión este miércoles con el presidente del Sindicato Médico de Almería, Francisco Durbán, junto al número dos de las listas de Cs, Andrés Samper, ha señalado que el "problema" reside "en la nula gestión que se está haciendo por parte de la administración autonómica".Ha resaltado que las "exigencias" de Ciudadanos han provocado que la Junta de Andalucía haya tenido "el mayor presupuesto en sanidad, cerca de 10.000 millones de euros" pero ha lamentado que "no haya sabido gestionar esta cantidad"."Tenemos claro que, si la Sanidad pública de nuestra tierra funciona, es por el buen hacer de los profesionales, a los que hay que recompensar, valorar y cuidar", ha remarcado.Bosquet ha defendido que no pueden existir "esas diferencias salariales entre nuestros profesionales sanitarios y los de otras comunidades" y ha aludido en concreto a la Región de Murcia, donde la diferencia es "de casi 900 euros". "A ello añadimos que la ratio de camas es menor, aunque Andalucía sea la comunidad más poblada y extensa de España", apuntillado.Para la cabeza de lista de Ciudadanos en Almería para estas elecciones andaluzas, hay que apostar porque esos puestos de responsabilidad "se decidan por un sistema de concurrencia, a través de un procedimiento de méritos y capacidad" ya que, según ha asegurado, "al frente de la gestión debe haber profesionales"."Es necesario devolverles a los trabajadores sanitarios los derechos que han ido perdiendo, ya que eso se traducirá en una mejora en la calidad de la atención al paciente. Tenemos que poner al usuario en el centro de la salud pública porque esa joya de la corona de la que hablaba la propia Susana Díaz se va desmoronando y está sólo sostenida por la labor de los profesionales", ha concluido.--EUROPA PRESS--