Cs traslada su mensaje de

El candidato de Cs a la Alcaldía de El Ejido (Almería), Cecilio Vargas, se ha reunido este jueves con el candidato del PP y alcalde en funciones, Francisco Góngora, al que ha explicado la vocación de "regeneración democrática" de su partido, desde el que "a priori" mantendrán la línea sostenida durante la campaña electoral de las municipales para no apoyar la investidura del edil popular.



"La pretensión ha sido que no continuara por un tema de regeneración democrática", ha expresado Vargas en declaraciones a Europa Press después de que su formación obtuviera cuatro de los 25 concejales del Pleno ejidense; un número que sería suficiente para que el PP garantizara la estabilidad en un eventual gobierno de mayoría absoluta tras haber ganado las elecciones, pero solo con nueve concejales.



El candidato de la formación naranja ha detallado que durante la reunión "no se ha hablado de pactos" ni se ha explorado dicha posibilidad, toda vez que Góngora le habría trasladado su intención de emprender un gobierno en minoría que dejara al partido de Albert Rivera en la oposición junto a Vox, con siete ediles, y al PSOE, con cinco.



Vargas ha destacado el buen tono de la "fructífera" reunión que trasladará al comité de pactos de su partido antes de adoptar cualquier decisión o postura concreta, con lo que, si bien ha reconocido que Cs tiene al PP como "socio preferente", ha apuntado que las opciones de cada territorio deben explorarse "caso por caso". "Imagino que se tendrán en cuenta todas las circunstancias", ha apostillado.



En esta línea, ha insistido en la apuesta de Cs por la "regeneración democrática" para que "cualquier persona que ostenta un cargo y una acción de gobierno" esté "como máximo ocho años" al frente del mismo; una cuestión que "en la Junta también se ha propuesto Cs y PP".



El edil electo ha dicho que aún no se ha decidido si presentará candidatura a la investidura del 15 de junio, por lo que está a la espera de que se celebre una asamblea extraordinaria en la que se discutirá este asunto, entre otros.



Según ha detallado, además de los asuntos ligados a la regeneración democrática, también han debatido sobre el futuro del municipio, de su situación actual, posibles inversiones, la situación económica del Ayuntamiento y si es posible o no una bajada de impuestos, entre otros aspectos de interés.





