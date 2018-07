Cs solicita habilitar salas de lactancia en Diputación de Almería y el equipo de Gobierno lo rechaza

Roberto Baca, diputado provincial: "Es necesario ofrecer estos espacios para que las madres puedan amamantar a sus bebés o extraerse la leche de una forma más tranquila e íntima"



Los grupos de la oposición, en el pleno

ALMERÍA.- El grupo provincial Ciudadanos (Cs) ha solicitado, en la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes en la Institución Provincial, que se estudie la viabilidad de habilitar salas de lactancia tanto en el edificio central de Diputación como en sus diferentes sedes. Así lo ha expuesto el diputado provincial, Roberto Baca. Sin embargo, no ha salido adelante porque el equipo de Gobierno requería informes previos, precisamente lo que también solicitaba Ciudadanos. "Es curioso que en el Ayuntamiento, la misma propuesta, también presentada por Cs, haya contado con el apoyo unánime de todos los grupos municipales y que aquí no la hayan considerado oportuna", ha aclarado Baca. Esta iniciativa persigue varios objetivos. Por un lado, ayudar a aquellas mujeres que quieran y puedan amamantar a sus hijos durante su jornada laboral o que requieran extraerse la leche durante su horario de trabajo. Por otro, habilitarles un espacio tranquilo, íntimo y limpio. El representante de Cs en la Institución Provincial ha dejado claro en su intervención que "Ciudadanos no entra en la elección de cada madre, es decir, si opta por lactancia materna o artificial. No es el debate. Lo que pedimos es que existan los espacios adecuados para poder ejercer esa actividad, porque uno de los principales escollos a los que se enfrentan las mujeres cuando vuelven al trabajo es, precisamente, poder continuar con la misma". Para el diputado "se deben buscar todo tipo de facilidades, incluso laborales, para las madres trabajadoras de esta casa"



En el desarrollo de la defensa, el grupo provincial de Cs ha ofrecido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la lactancia materna, que aconseja que este método de alimentación sea exclusivo para los bebés durante los seis primeros meses de vida y que continúe hasta que la madre y el bebé lo consideren. "Aquí es donde las mujeres encuentran más dificultades. Las bajas maternales son, hasta ahora, de 16 semanas. Luego cuentan con diferentes alternativas como horas de lactancia, reducción de jornadas o excedencias, pero son insuficientes". Precisamente, otra de las recomendaciones de la OMS que ha querido resaltar Baca es la que hace referencia a la necesidad de ofrecer el apoyo a las madres para que mantengan la lactancia, ya que aporta todos los nutrientes que necesitan los bebés para un desarrollo santo durante toda su vida. "Esto es especialmente relevante. No hablamos de un asunto puntual, sino de un acto con beneficios a corto y largo plazo". Sin embargo, la realidad es bien diferente. El porcentaje de mujeres que vuelven al trabajo y tienen que suspender la lactancia por falta de tiempo o por no contar con unas instalaciones adecuadas para amamantar o extraerse y recoger la leche es muy elevado. El portavoz de la formación naranja en esta administración ha considerado "necesario que se realice un estudio para establecer estos espacios en aquellos lugares que por volumen de trabajadores o de usuarios lo requieran. Insistimos, no es sólo para que se amamante, también para la extracción de leche, tan necesaria para evitar problemas como obstrucciones o mastitis o para continuar de una forma indirecta con la lactancia materna. Y, además, que lo puedan hacer de una forma tranquila e íntima. ¿Dónde podría una mujer extraerse la leche en estas dependencias? ¿En la biblioteca?¿En su despacho? ¿En los aseos?", ha preguntado Baca.



El diputado ha recordado que la legislación española protege la lactancia de las madres y ha destacado que "es un paso más para la conciliación familiar de la que tanto se habla y de la que tan poco se ha hecho en estos 40 años de democracia. Se ha avanzado algo, claro está, pero queda mucho por hacer. Tenemos que intentar hacer lo posible para que las madres trabajadoras que lo deseen y las que visiten esta institución tengan su espacio para la lactancia", ha aseverado el portavoz de Cs en la Diputación de Almería. No obstante, el equipo de Gobierno ha tumbado la propuesta amparándose en la necesidad de realizar un estudio, justo lo que se solicitaba en la moción.



FICAL Y SU COSTE

En otro orden de cosas, en el turno de ruegos y preguntas, Baca ha solicitado información sobre el coste absoluto de FICAL, el Festival Internacional de Cine de Almería, ya que este grupo provincial ha observado diferentes modificaciones de crédito y diferentes reconocimientos extrajudiciales de crédito en relación a este evento, algunas ya han sobrepasado los 500.000 euros. "Sabemos que es difícil en estos casos contar con un presupuesto cerrado para este asunto. Queremos dejar claro desde Ciudadanos que no estamos en contra de FICAL y nos parece, además, un festival necesario. Lo que sí nos gustaría saber es el coste total de este evento, porque denotamos una pésima gestión o previsión al respecto". Desde el equipo de Gobierno se han comprometido a pasar la relación de facturas que se están pagando para hacer frente a los gastos generados por este encuentro.