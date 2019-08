Cs Roquetas reclama una nueva depuradora porque la actual EDAR “se ha quedado pequeña y obsoleta”

Desde Ciudadanos recuerdan que la actual depuradora tiene más de 20 años y se construyó para dar servicio a Vícar, La Mojonera, San Agustín y la propia Roquetas



Pepe Montoya

ROQUETAS DE MAR.- El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha registrado una moción para reclamar la construcción de una nueva depuradora en la localidad para, además tratar aguas residuales o fecales —evitando así los vertidos puntuales que se producen de un tiempo a esta parte en distintos puntos del municipio— para acabar con los malos olores con los que vienen conviviendo no pocos vecinos.

Como ha explicado el concejal de Cs en Roquetas, Pepe Montoya, la actual EDAR lleva funcionando más de dos décadas, y fue pensada para una población de 194.400 habitantes equivalentes. “La actual depuradora presta servicio, además de a Roquetas, a Vícar, La Mojonera y San Agustín; según el INE, sólo en Roquetas hay censados 94.925 habitantes, una cifra que llega a duplicarse en la época estival, con lo que hay épocas del año en las que la EDAR no da a basto”, ha explicado Montoya.



Así las cosas, desde Ciudadanos apuntan que, si bien el Ayuntamiento no tiene atribuida una competencia específica, no significa que no pueda y deba implicarse en la búsqueda de soluciones, sentido en el que el partido naranja ha instado al equipo de Gobierno roquetero a dirigirse a la Administración competente para “que la construcción de una nueva desaladora sea una realidad cuanto antes”.



Por todo lo anterior, la moción registrada por Pepe Montoya propone que el Ayuntamiento construya la depuradora para que, una vez finalizada, se solicite el pago de la misma al Gobierno central. Además, se insta a la Administración competente a realizar “cuantas acciones sean pertinentes para averiguar el origen de los malos olores que se vienen produciendo, sobre todo, por la zona de Las Salinas”.