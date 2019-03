Cs Roquetas estudia acciones reivindicativas con el SUP para lograr la apertura de la comisaría de Policía Nacional

Al encuentro han asistido la edil de Ciudadanos, Lourdes García Garzón, y el concejal y diputado provincial, Roberto Baca



Concejales de Cs en un pleno en Roquetas de Mar

ROQUETAS DE MAR.- El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se ha reunido este jueves con el portavoz provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Rubén Góngora, para estudiar futuras acciones reivindicativas de cara a exigir la apertura de una comisaría de Policía Nacional en la localidad roquetera. Al encuentro han asistido la concejal portavoz, Lourdes García Garzón, y el concejal y diputado provincial, Roberto Baca.

Cabe recordar que, actualmente, la Policía Nacional sólo está presente en nuestra provincia en El Ejido y en Almería capital. En El Ejido hay menos habitantes censados y casi la mitad de infracciones penales que en Roquetas, pese a lo cual sí disponen tanto de Guardia Civil como de Cuerpo Nacional de Policía.

Además, Lourdes García Garzón recuerda que ya en los años 80, el PP roquetero -entonces Alianza Popular- se “escandalizaba” porque el Cuerpo Nacional de Policía no estuviera presente en la localidad. Asimismo, la creación de la comisaría “figuraba en el programa electoral del PSOE en 2004, cuando prometía comisarías en núcleos con más de 30.000 vecinos censados”. “Se suceden los gobiernos en Madrid, en Roquetas continúa el mismo desde hace décadas, pero seguimos sin una fecha para la apertura de la comisaría de Policía Nacional”, lamenta la concejal subrayando que “ni en el SUP ni en Ciudadanos se entiende la cabezonería del alcalde, Gabriel Amat, por no permitir la llegada del Cuerpo, así como su empeño en que sólo opere en el municipio la Guardia Civil”.

Por todo lo anterior, sobre la mesa se han puesto tanto por parte de Cs Roquetas como por la del Sindicato Unificado de Policía futuras acciones a emprender para reivindicar la comisaría prometida, consistentes fundamentalmente en concentraciones frente al Ayuntamiento y frente a la Subdelegación de Gobierno, así como en la presentación de mociones en el Pleno roquetero.