Cs Roquetas: “Estamos ante unos presupuestos en los que sólo ha primado el interés electoralista”

La portavoz y edil de Cs Roquetas de Mar en el Consistorio de esta ciudad ha explicado los motivos por los que la formación naranja ha votado en contra de estas cuentas, sustentados, principalmente, “en su exclusividad y en la falta de más detalles e información”



ROQUETAS DE MAR.- “El equipo de Gobierno no ha cumplido su compromiso, estos presupuestos son exclusivos del PP y falta un mayor grado de detalles e información, no están claros. Lo que sí dejan patente es que estamos ante unos presupuestos en los que sólo ha primado el interés electoralista del partido que dirige Gabriel Amat”. Así de clara y contundente se ha mostrado la portavoz y edil de Cs Roquetas de Mar, Lourdes García Garzón, durante su intervención en el pleno ordinario celebrado hoy (lunes, 14 de enero), para expresar los motivos que han llevado a la formación naranja a votar en contra de las cuentas de la administración local para este año.

Una exposición que la propia edil de Cs ha querido iniciar, no obstante, de forma positiva, destacando aquellas iniciativas que se recogen en estos presupuestos y que responden tanto a peticiones directas de los vecinos como a iniciativas presentadas por Ciudadanos. De esta manera, García Garzón ha destacado que se refleje la construcción del edificio de la Tercera Edad en Aguadulce, “por fin, este núcleo urbano contará con este inmueble para sus mayores, una petición legendaria. Deseamos que salga adelante y no se quede en buenas intenciones”.

Una de las propuestas de la formación naranja que se plasman en estas cuentas es la referida al carril bici entre Aguadulce y Almería, a través del Cañarete. “Para ser realistas, nos hemos encontrado con un estudio sobre este proyecto, pero con escasa información. Por ejemplo, no sabemos si se incluye el Cañarete en este estudio. Creemos que se trata de una medida electoral más que nos costará, según los números presentados, 15.000 euros”.

Otro de los puntos que ha destacado la portavoz de Cs ha sido el referido al 'Estudio de Viabilidad del Comercio Local', que sobrepasará los 300.000 euros. “Una cuantía con la que se podrían ejecutar un gran número de medidas para el comercio de nuestro municipio, como las que ha puesto sobre la mesa este Grupo Municipal”, ha detallado la edil de Ciudadanos. Medidas que se han centrado en bonificaciones fiscales, en líneas de subvenciones, apoyo a los traspasos, en la creación de un Consejo Municipal de Comercio y un directorio comercial en la web del Ayuntamiento, así como en el diseño de campañas de sensibilización.

La dotación presupuestaria parar el nuevo 'Programa de Fomento de Empleo Local' ha resultado de especial interés para este Grupo Municipal. Un programa que contará con 1.212.100 euros, “una cuantía con la que el Partido Popular podrá seguir actuando como siempre, es decir, rechazando cualquier propuesta de otros grupos políticos y actuando a base de improvisación”. García Garzón ha detallado que Cs Roquetas de Mar propuso un programa para apoyar a las empresas con su domicilio fiscal en el municipio y se fomentara la contratación de parados de larga duración y empadronados en la localidad por un periodo superior a los tres años. “¿Pero qué ha hecho el Partido Popular? Pues previa comunicación a la Junta de Andalucía, pero sin esperar su respuesta y con nula publicidad, crea este programa para realizar directamente contratos de personal por 20 meses, estuviesen desempleados o no. Una forma de actuar que pone en evidencia que, por un lado, el equipo de Gobierno antepone el interés del partido al de los roqueteros y, por otro, no hacen nada por el tejido empresarial”, ha resaltado la concejal de la formación liberal, quien también ha destacado la saturación que sufre el área de Recursos Humanos en el Consistorio, que debe atender las necesidades un municipio de más de 100.000 habitantes.

El Hospital de Roquetas, ¿promesa o realidad?

Ya lo advirtió Cs cuando tanto PSOE como PP, ante el anuncio de las elecciones autonómicas, salieron a defender la llegada inmediata del hospital en Roquetas de Mar. “Dijimos que estos anuncios inmediatos no fueran, otra vez, parte de sus promesas electoralistas y que, de verdad, se comenzara a ejecutar”. Sin embargo, en estos presupuestos se han encontrado con una partida para la adquisición de terrenos dotada con 800.000 euros, “pero no nos aclaran a qué terrenos se refieren concretamente. Por eso insistimos, ¿se trata de los que se necesitan para levantar el hospital o hablamos de los que se requieren para la construcción del Instituto de Educación Secundaria de Las Salinas?”. En estas cuentas, no se especifica.

García Garzón ha destacado que se prevé una inversión de 30 millones de euros, de los que vienen detallados 14.300.000 euros y de los que 5 millones estarán destinados a inversiones del proyecto EDUSI, aunque no se detallan de qué iniciativas se tratan. “Desconocemos si parte de esos cinco millones irán destinados, por ejemplo, al acondicionamiento y ajardinamiento del entorno de la calle Cáceres, que fue una moción de Cs aprobada por unanimidad”. Todo ello, esta falta de detalles, de ofrecer unos presupuestos más pormenorizados, junto con la exclusividad de los mismos, en los que se ha apartado al resto de grupos políticos, se unen para que Ciudadanos haya votado en contra de los mismos.