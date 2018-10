Cs Roquetas de Mar espera que el nuevo anuncio del hospital no responda a intereses partidistas de PP y PSOE

Concejales de Ciudadanos

ROQUETAS DE MAR.- Ciudadanos (Cs) Roquetas de Mar ha dejado clara su postura con el nuevo anuncio del hospital que, supuestamente, se construirá en este municipio. En una sesión extraordinaria que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento roquetero, Lourdes García Garzón, portavoz y concejal de la formación naranja ha recordado que este paso que dan Junta de Andalucía y Consistorio "es más de lo mismo". “Desde un principio, hemos dicho que las competencias sanitarias son de la Junta y ella es quien debía de asumir la construcción del hospital. Sin embargo, luego se nos vendió que el Ayuntamiento lo construiría y la Junta lo dotaría. Ciudadanos propuso que la financiación de este complejo no la asumiera sólo la administración local, sino también Diputación y los municipios que se benefician del mismo. Pero, ahora nos vuelven a hablar de otro convenio”, ha aclarado García Garzón. Al margen de su coste, la edil de Cs ha recordado que “casualmente, los roqueteros escuchan hablar del hospital cuando se acercan unas elecciones. Ya en junio de 2003 se aprobó en pleno y posteriormente se formalizó el 3 de junio de 2005 un protocolo general para establecer la colaboración de ambas instituciones. Pero seguimos hablando del centro hospitalario”.

Desde este Grupo Municipal han insistido, “llevamos más de 15 años con este asunto, ahora hablan de otro convenio. No se puede estar jugando con la salud de los roqueteros y utilizarla como arma electoral. Queremos creer que esto no responde a intereses partidistas de PP y PSOE”.

García Garzón ha dejado claro que “Ciudadanos apuesta abiertamente por la construcción de este hospital y celebramos que la Junta de Andalucía asuma sus responsabilidades en materia sanitaria”.

32 MILLONES DE EUROS PARA INVERTIR

Una sesión extraordinaria en la que sólo se ha tratado el convenio para el hospital, pero en la que la portavoz de la formación naranja ha querido detallar otros aspectos claves para el desarrollo del municipio. Desde el equipo de Gobierno siempre habían hablado de 32 millones de euros para invertir en la construcción del hospital, sin embargo, “ahora entendemos que eso se debería traducir en una mejora de los servicios que sí son competencia del Ayuntamiento, como la red de pluviales, que tras las lluvias del martes pasado constatamos que es un asunto de máximo prioridad. No nos dejamos atrás la necesidad de mejorar el transporte escolar con extrema urgencia y, por qué no, llevar a cabo acuerdos plenarios para el carril bici Aguadulce-Almería, a través del Cañarete”. Son propuestas que ha formulado el Grupo Municipal para llevar a cabo con esos 32 millones de euros, a los que ha añadido acciones para el mantenimiento y limpieza de zonas verdes, parques, jardines y mobiliario urbano; así como la limpieza de solares o ramblas. “Entendemos que no hay excusas. Que no nos vendan más humo. Queremos hechos que mejoren el día a día de nuestros vecinos, no discursos”, ha aseverado García Garzón.