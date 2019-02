Cs Roquetas de Mar denuncia falta de transparencia en la concesión de subvenciones a asociaciones locales

Lourdes García Garzón: “Todos los roqueteros tienen derecho a ellas por igual, con los mismos procedimientos, con publicidad para todos, y con la dotación económica que se establezca según los objetivos y efectos que necesite nuestro municipio”



Concejales de Ciudadanos, en un pleno en Roquetas

ROQUETAS DE MAR.- Ciudadanos (Cs) Roquetas de Mar ha vuelto a reclamar al equipo de Gobierno durante el pleno celebrado este martes más transparencia a la hora de informar cómo se reparten subvenciones a colectivos por parte del Ayuntamiento roquetero. La portavoz de la formación naranja, Lourdes García Garzón, ha propuesto durante la sesión plenaria desarrollar una regulación para evitar el exceso de subvenciones nominativas, que en el caso de Roquetas, suponen más del 90% de las partidas concedidas, exigiendo la redacción de unas bases que hoy no existen “para que concurran todos los interesados en igualdad de condiciones”, apunta la edil de la formación liberal.

García Garzón recuerda que Cs ya presentó, en octubre de 2016, una moción sobre publicidad, concesión y justificación de subvenciones, una iniciativa que fue elevada al Pleno con carácter de urgencia, si bien fue retirada para su tramitación ordinaria y nunca se ha llegado a debatir. “Y ahora, el equipo de Gobierno del PP nos trae el plan estratégico de subvenciones con las cantidades ya concedidas”, denuncia la concejal de Cs Roquetas de Mar.

“Como ya hemos demandado en numerosas ocasiones, se hace necesaria la transparencia en la concesión de subvenciones, porque los roqueteros no tenemos que conformarnos con la discrecionalidad con la que este equipo de gobierno viene gestionando la concesión de subvenciones. Todos los roqueteros tienen derecho a ellas por igual, con los mismos procedimientos, con publicidad para todos, y con la dotación económica que se establezca según los objetivos y efectos que necesite nuestro municipio, y no, como viene siendo desde hace más de 20 años, a interés, objetivos y efectos del equipo de Gobierno, que no son otros que los de su partido”, ha afirmado García Garzón.

La concejal portavoz de Ciudadanos en el Consistorio roquetero también ha subrayado que “nos encontramos con entidades que, a similar actividad, van a recibir importes muy desiguales”. “Si existiera alguna razón, seguimos desconociéndola”, ha lamentado ante la falta de explicaciones por parte del equipo de Gobierno.

En ese sentido, desde Ciudadanos no se ve lógico que antes de aprobar el plan, de establecer unas bases, de que se les dé publicidad, y de que exista una convocatoria igual para todos, “vemos que más del 90 por ciento de estas subvenciones son nominativas o de adjudicación directa, y que las que serán otorgadas por concurrencia, como ya hemos dicho, desconocemos cuáles serán las bases que las regularan”.

Por último, Lourdes García Garzón ha aclarado que “si bien no estamos en contra de los beneficiarios de estas subvenciones, pues no cuestionamos su necesidad, sí estamos contra las formas, y nos preguntamos, una vez más, como ya hicimos en comisión informativa, por qué se conceden esas cantidades y no otras”, haciendo hincapié en el hecho de que, estando celebrándose la comisión, se hizo llegar una enmienda por el propio equipo de Gobierno a su propia propuesta de plan estratégico de subvenciones.

Mosquitos y picudo rojo

En otro orden de cosas, Cs Roquetas de Mar ha preguntado en sesión plenaria por las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento para hacer frente a la plaga de picudo rojo, que nuevamente está afectando a las palmeras del municipio. Igualmente, Ciudadanos ha querido saber qué acciones ha realizado Consistorio para la puesta en marcha del Plan Preventivo de Control de Plagas que impulsó la formación naranja ante los habituales problemas generados en la localidad con la llegada de temperaturas más cálidas.