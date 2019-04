Cs Roquetas critica el gasto de 247.000 euros en combustible para vehículos del Ayuntamiento sin contrato

Durante el último pleno, la edil Lourdes García Garzón ha vuelto a pedir explicaciones, si bien no ha recibido ninguna desde el equipo de Gobierno



Los concejales de Ciudadanos, en un pleno de Roquetas

ROQUETAS DE MAR.- El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha criticado, durante el último pleno celebrado este jueves, la “pésima planificación económica” del equipo de Gobierno del PP después de llevar a la sesión plenaria un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe superior a 1,3 millones de euros apenas dos meses después de la aprobación del presupuesto municipal.

Dentro de ese montante se incluyen facturas por 247.400 euros para pagar combustible a vehículos municipales, una cifra “desorbitada” ante la que Ciudadanos ha vuelto a pedir explicaciones, no obteniendo ninguna por parte del equipo de Gobierno.

La concejal portavoz de Cs en el Consistorio roquetero, Lourdes García Garzón, ha explicado el por qué de la abstención de su grupo en la votación de este reconocimiento extrajudicial de crédito. “Si bien estamos de acuerdo con que el Ayuntamiento haga frente a sus obligaciones de pago con los proveedores, una vez más, no lo estamos con las formas de gestionar de este equipo de gobierno, máxime atendiendo a los informes que acompañan al expediente, y que recogen expresiones como 'los gastos no están soportados por la tramitación previa del correspondiente expediente de contratación y no se ha ajustado a los trámites legales'".

Así, ha manifestado sus dudas en lo relativo al suministro de combustible para el parque móvil del Ayuntamiento de Roquetas. “Desde mi Grupo hemos preguntado en numerosas ocasiones, e incluso hemos registrado una moción, para que se diesen explicaciones sobre cuántos son los vehículos de titularidad municipal, si existe tipo de control para saber quién, cuándo y quienes pueden utilizar los vehículos propiedad del Ayuntamiento, si existe control para saber cuándo, quien y para qué se están utilizando estos vehículos”. Del mismo modo, García Garzón ha cuestionado cuál es el sistema de suministro de combustible, si hay algún sistema de control del gasto en combustible, y a cuánto asciende la factura anual de gasto en combustible por Áreas de Gobierno.

En cualquier caso, Cs Roquetas, ha detallado la edil naranja, “siempre ha recibido la callada por respuesta, lo que viene a ser otra muestra más de la falta de transparencia de este equipo de Gobierno”.

“Ahora quieren que nosotros digamos sí a facturas de combustible por importe de 247.400 euros; facturas con las que, según se detalla en el expediente, se vulneran principios de libertad de acceso a licitaciones, publicidad y concurrencia, con lo cual queda claro que en cuanto a planificación, publicidad y transparencia, también obtienen un cero”, ha afirmado García Garzón.