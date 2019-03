Cs reclama respuestas a la Diputación de Almería ante las pérdidas de agua de Galasa

Desde Ciudadanos han recordado que en 2015 se perdió el 52% del agua desalada procedente de Carboneras; en 2016, el 60%, y en 2017 se extravió hasta el 64%



ALMERÍA.- El Grupo Provincial Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Almería ha lamentado la falta de respuestas del equipo de Gobierno ante la “deficiente gestión” del ciclo integral del agua de la empresa pública Galasa, dependiente de la institución supramunicipal. El diputado provincial de Cs, Roberto Baca, ha preguntado, durante el pleno celebrado este lunes, qué porcentaje de agua se ha “perdido” durante 2018 debido al mal estado de las conducciones, y qué actuaciones se están impulsando desde la Diputación para paliar dichas pérdidas de agua en la provincia más seca de toda España, si bien desde el equipo de Gobierno no han ofrecido respuestas.

Roberto Baca ha recordado que, según la propia junta de accionistas de Galasa, en 2015 se perdió el 52% del agua; en 2016 esas pérdidas ascendieron al 60%, y ya en 2017 se dispararon hasta el 64% del agua que se inyecta a la red de Galasa desde la desaladora de Carboneras, esto es, las fugas continúan en aumento en una red que pierde 6,4 litros por cada 10 que entran en ella.

En ese sentido, el diputado provincial de Ciudadanos ha cuestionado durante la sesión plenaria de este lunes las actuaciones aprobadas por el Pleno de la Diputación tiempo atrás para evitar que el Almanzora y el Levante almeriense, comarcas eminentemente secas, sigan perdiendo más de la mitad del agua por unas conducciones "deficitarias".

“Nos parece intolerable que, sólo entre 2015 y 2017, las pérdidas de Galasa hayan pasado de algo más de la mitad del agua, al 64%, además de una falta de transparencia —otra más— que desde el ejecutivo de la Diputación no se den las oportunas explicaciones ante esta alarmante situación, ya que la provincia de Almería en general, y el Levante y el Almanzora en particular, no pueden desperdiciar ni una gota más de agua ante la falta de soluciones de esta Diputación”, ha expresado el diputado de la formación liberal.

Colaboración con otras administraciones

Así las cosas, Roberto Baca ha recordado que el Grupo Provincial Ciudadanos (Cs) ha propuesto, en diferentes ocasiones, que la Diputación Provincial de Almería trabaje conjuntamente con otras administraciones, como la Subdelegación del Gobierno a través del Seprona, y con ayuntamientos y sus policías locales, para localizar "dónde y cómo se producen las fugas de agua, y sobre todo, para cortar esa tendencia al alza en lo tocante a pérdidas registrada durante el presente mandato".