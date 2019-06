Cs propondrá al Parlamento que los menores de padres separados tengan duplicada su tarjeta sanitaria

El diputado autonómico de Cs por Almería Andrés Samper ha presentado este martes una proposición no de ley (PNL) que su formación impulsará en el Parlamento andaluz para que mediante un "retoque informático" los padres separados o divorciados tengan la tarjeta sanitaria de sus hijos a través de un duplicado.



Con esta medida, según ha detallado la formación en una nota, se procurará que el progenitor que no tenga la guardia y custodia del menor "no tenga problemas de asistencia sanitaria ni de dispensación de medicamentos para sus hijos en los periodos de tiempo que estén con ellos".



"Es una proposición no de ley que se lleva al Parlamento a petición de una serie de colectivos que llevan reclamando este asunto desde hace ya algunos años", ha detallado Samper, quien ha observado que "hay matrimonios separados cuyas relaciones no son buenas, problemas que afectan negativamente a los hijos".



Estos duplicados de tarjeta sanitaria para hijos no emancipados y cuya patria potestad sea compartida "ya se expiden en varias comunidades autónomas". "Actualmente no se llevaba a cabo esta práctica en Andalucía, porque al realizar el duplicado se desactiva la originaria", ha detallado Samper.



Para el parlamentario esta medida responde a la "apuesta de Cs por la igualdad de todos los españoles". "Queremos estar en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas que poseen este servicio e impulsamos que se instaure en aquellas que aún no lo tienen", ha recalcado.



La iniciativa ya está presente en Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Cataluña y Cantabria. El parlamentario de la formación liberal ha dejado claro que "la atención sanitaria siempre está garantizada y también se dispensa los medicamentos que sean prescritos, pero con esta acción se facilita mucho esos pasos".



Por otro lado, Ciudadanos defenderá en la Comisión de Discapacidad la evaluación de las consultas de Ginecología y Obstetricia adaptadas a mujeres con discapacidad para comprobar "si cubren las necesidades reales que requieren este tipo de pacientes".



Actualmente, según ha explicado, existe una consulta por provincia, de manera que en el caso de Almería está ubicada en el Centro Periférico de Especialidades 'Bola Azul'. "Lo que queremos saber es si, en función del número de consultas que se realizan, debemos incrementarlas o no", ha apuntado.





--EUROPA PRESS--