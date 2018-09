Cs logra el respaldo de Diputación para proteger a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegan a Andalucía

Roberto Baca: "Lo que buscamos es una atención específica para estos niños y adolescentes y soluciones para la saturación que están soportando los centros "



Imagen del pleno

ALMERÍA.- El grupo provincial Ciudadanos (Cs) ha logrado el respaldo del equipo de Gobierno de la Diputación para sacar adelante la moción que han presentado en la sesión ordinaria celebrada hoy, en la que se ha instado a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a llevar a cabo planes especiales de atención ante la saturación que están sufriendo los centros de menores de Andalucía y para proteger a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegan a Andalucía -MENA-. Una iniciativa ante la que el PSOE e IU se han abstenido y en la que el diputado provincial de Cs, Roberto Baca, hacía especial hincapié en la necesidad de buscar soluciones urgentes para ayudar a estos pequeños y adolescentes. "Buscamos una atención específica para ellos y, además, que se solucionen esos problemas de saturación que están soportando estos centros".



Baca ha relatado durante su intervención que "urge resolver la situación de vulneración de derechos de los MENA que se encuentran en nuestra comunidad y hay que elaborar un plan específico de transición para MENA extutelados, a los que se debe ofrecer apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación". El diputado provincial ha resaltado la necesidad de actuar cuanto antes con este colectivo, "hay que ofrecerles las atenciones básicas, alimentación, vestuarios, higiene y, cómo no, formación para ayudarles en su adaptación a nuestra región. Necesitan apoyo con el lenguaje y, sobre todo, hay que respaldarlos en esta situación tan difícil que tienen que afrontar".



Junto a ello, el grupo provincial de Cs ha reclamado a la administración andaluza que elabore un informe para dotar de los profesionales necesarios a los centros de menores y a elaborar un protocolo de actuación frente a agresiones y situaciones de enfrentamiento que sufren los menores que se encuentran en los centros. La moción incluye un reconocimiento de las corporaciones a la labor que realizan las ONG, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No sólo requieren de reconocimiento, también de un refuerzo en sus plantillas". Así, Baca ha añadido que “el Gobierno central y el andaluz deben incrementar sus esfuerzos en la integración social de los MENA, ya que tienen una triple vulnerabilidad que hay que considerar y gestionar: el hecho de ser menores, migrantes y no estar acompañados”. Además, el diputado provincial ha incidido en que “estas cuestiones no desaparecen al cumplir 18 años y un día. Pese a lo que recoja la ley actual, estas personas siguen estando en un grado de indefensión muy alto”.



CENTRO DE SERVICIOS Y USOS MÚLTIPLES PARA ZURGENA

Ciudadanos ha vuelto a defender en este pleno una moción que ya presentó a principios de 2016 y que, en su día, se decidió aparcar para estudiar su viabilidad. Se trata de la construcción de un Centro de Servicios y Usos Múltiples en Zurgena, iniciativa que ya ha sido aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento zurgenero, tras la solicitud del portavoz y concejal de Cs en este municipio, Francisco Ramos. Además, esta petición ha sido trasladada y registrada en la institución provincial. El diputado provincial de la formación naranja ha reclamado en esta sesión ordinaria que en los próximos presupuestos (2019) se incluya una línea para que aquellos municipios interesados en contar con un centro de estas características lo puedan solicitar. Sin embargo, el equipo de Gobierno prefería estudiar antes la demanda que pudiera existir y con esos datos en la mano valorar la inclusión o no de esa partida presupuestaria. Ante esta incertidumbre, Baca ha requerido el compromiso de establecer una partida nominativa para construir este centro en Zurgena en los próximos presupuestos en caso de que esta línea no se estableciese. Propuesta que ha contado con el respaldo unánime de la corporación. "Desde Diputación tenemos que estar al servicio de los pueblos y, sobre todo, respaldar medidas e iniciativas que fomenten el desarrollo social, cultural y económico de los mismos", ha explicado el portavoz de Cs en la Institución Provincial. "Desde Ciudadanos no vamos a dejar de pelear por este Centro de Servicios y Usos Múltiples, así como de aquellos proyectos que nos trasladen los ciudadanos y consideremos que es necesaria la intervención de esta casa".



En otro orden de cosas, el diputado provincial también se ha interesado también por la Sala de Conferencias y Exposiciones de Nacimiento, que está cerrada, pese a las peticiones de los vecinos de su puesta en marcha cuanto antes. Además, Baca ha solicitado, una vez más, que se active un Plan Provincial para luchar contra las plagas de insectos y que se tenga en cuenta la iniciativa de este grupo provincial de llevar WIFI a todos los municipios de esta provincia.