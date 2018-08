Bosquet, en rueda de prensa en Almería





Ciudadanos (Cs) ha criticado este jueves que ni Gobierno central ni Junta de Andalucía "sepan qué hacer" ante el "problema acuciante" de la inmigración irregular y ha instado a la líder del ejecutivo andaluz, Susana Díaz, "que se ponga las pilas".



"El presidente Pedro Sánchez ni está ni se le espera", ha lamentado la parlamentaria andaluza Marta Bosquet, para quien es "absolutamente necesario" que Díaz reivindique "más medios humanos y materiales" y mayor dotación de seguridad "en nuestra frontera, que es frontera sur de Europa".



En rueda de prensa en Almería, Bosquet ha reprochado, asimismo, al Gobierno andaluz que no haya decidido "de motu propio" salir a dar explicaciones ante la situación de "colapso" de los centros de atención inmediata (CAI) a inmigrantes menores no acompañados.



"Lamentamos que sean incapaces de dar el paso, que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, no haya dado explicaciones, y que, además, el PSOE se haya opuesto a la celebración de la comisión extraordinaria de Justicia para abordar esta situación y que se va a celebrar la próxima semana", ha trasladado.



Bosquet ha insistido en que Andalucía "es puerta de entrada" y que ni Sánchez ni Díaz puede "permanecer sin saber qué hacer" al tiempo que ha expresado su solidaria con los agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos el miércoles en "una nueva avalancha, oleada" de inmigrantes intentando saltar la valla de Ceuta.



"Entendemos que son personas que están saliendo de la miseria pero hay que ponerse las pilas y darle una solución a este acuciante problema", ha concluido.





--EUROPA PRESS--