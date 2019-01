Cs impulsará iniciativas en el Congreso para apoyar al sector pesquero tradicional de Almería

Las propuestas irán dirigidas especialmente a la flota de palangre, afectada por la propuesta de ampliación del Parque Nacional de Cabrera



El diputado de Cs Diego Clemente con representantes del sector pesquero

ALMERÍA.- Ciudadanos (Cs) impulsará una serie de iniciativas en el Congreso de los Diputados destinadas a apoyar al sector pesquero tradicional de Almería, especialmente el dedicado a la pesca de palangre. Una acción que no se ceñirá sólo a esta tierra, ya que se ampliará a todas las provincias del Mediterráneo que verán su espacio de actuación limitado.

Los diputados nacionales de Cs, Diego Clemente (Almería) y Miguel Garaulet (Murcia), junto al coordinador de Ciudadanos en Carboneras, Agustín Cánovas, han mantenido una reunión con el sector en la localidad almeriense, concretamente con Cepesca, Carbopesca, Anmupesca y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, para abordar de primera mano las dificultades a las que se enfrentarán con las últimas modificaciones sobre el espacio de pesca. El Gobierno Balear impulsó en 2015 una acción para ampliar el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, que ya ha sido aprobada por el organismo estatal de Parques Nacionales y pendiente de la aprobación por el Gobierno, lo que supondrá un nuevo recorte para estos trabajadores marítimos.



El sector pesquero ha presentado alegaciones para frenar esta acción y desde Ciudadanos se pedirán explicaciones al Gobierno y a las áreas competentes sobre este paso. Unas iniciativas que registrarán tanto por escrito, pero que también formularán de forma oral en el hemiciclo para que expongan las respuestas pertinentes. “Desde Ciudadanos queremos saber cómo van ayudar a la flota de palangre de Carboneras y de otros puntos del Mediterráneo si, finalmente, logran aprobar esta iniciativa. En el municipio carbonero son 30 buques y 250 personas dedicadas a este oficio los que verán mermados sus posibilidades de pesca, para que no se les ofrezca solución alguna. Además, queremos saber cómo van a regular el tráfico marítimo en esa zona que han decidido ampliar sin justificación alguna”, ha manifestado Garaulet.



“Se trata de otro varapalo más para estos pescadores, que ya han sufrido un sinfín de ajustes. En Ciudadanos respaldamos la pesca tradicional, sostenible y que ayude a generar o a afianzar empleo en la zona”, ha afirmado Clemente. “Desde Ciudadanos Carboneras no cesamos en el empeño. La pesca de nuestro municipio no puede desaparecer y con una medida como ésta, el riesgo existe”, ha comentado Cánovas.



Desde las diferentes entidades pesqueras que acudieron a la reunión mantuvieron que esta propuesta de ampliar el Parque Nacional de Cabrera se ha realizado sin justificación científica alguna. “No hay una argumentación sólida, no se ha realizado ningún análisis socio económico de los municipios afectados, ni de la flota de palangre en superficie ni la flota que captura camarón con nasas. De hecho, no se nos ha consultado nada”, ha detallado Pedro Hernández, director gerente de la Cooperativa de Pescadores de Carboneras (Carbopesca).



Según la propuesta, el objetivo principal es proteger los bancos de corales profundos y las áreas de paso habituales de cetáceos o grandes peces migradores, “sin embargo, existe un informe del Instituto Español de Oceanografía en el que se confirma que el palangre de superficie no afecta al lecho marino, por tanto no perjudica a los corales. Además, se contempla en este informe que la interacción con los cetáceos han descendido de forma importante en los últimos años, llegando a ser rara u ocasional”, ha relatado Hernández.

“Insistimos, nuestro objetivo es llevar este asunto al Congreso de los Diputados y agotar todas las vías posibles para que este sector no sufra un recorte más. La pesca tradicional, sostenible, cuidada, controlada y que además incentive el empleo en la zona siempre contará con el apoyo de Ciudadanos”, ha aseverado Garaulet.