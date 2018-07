Cs Huércal-Overa insta al alcalde a paralizar el expediente de construcción de una macroexplotación porcina en Gacia

El Grupo Municipal de Ciuddanos (Cs) Huércal-Overa defiende una regulación del sector con exigencias garantistas del bienestar ciudadano y aclara no estar en contra de las explotaciones porcinas siempre y cuando no molesten a nadie



Vecinos de la zona donde se prevé la nueva explotación

HUÉRCAL OVERA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huércal-Overa ha denunciado la instalación de un nuevo cebadero porcino de 6.000 cabezas junto a los vecinos de Gacia. De tal modo que la formación naranja ha instado al alcalde, Domingo Fernández, a paralizar el expediente de construcción de esta macroexplotación en una zona en la que viven más de una veintena de familias en un radio de 1 kilómetro.

Además, desde Ciudadanos han reprochado al primer edil de Huércal-Overa que también haya dado la espalda a los habitantes de Rambla Grande y La Morena, “afectados por la instalación de sendos cebaderos cuyos olores, moscas y purines generan graves problemas que suponen un perjuicio directo a los vecinos”. Alertando de que la pésima gestión de esta actividad “convertirá el término municipal en inhabitable, incluyendo las zonas urbanas, arruinando así la vida de muchas personas”.

Cs Huércal-Overa defiende la regulación del sector con exigencias garantistas del bienestar ciudadano, aclarando no estar en contra de las explotaciones porcinas, siempre y cuando no molesten a nadie, es decir, no se hagan en lugares rodeados de viviendas, explotaciones agrícolas ecológicas y lugares públicos o de ocio. En este sentido, el portavoz municipal de la formación naranja, Ginés Navarro, ha pedido al primer edil huercalense que “actúe con valentía y decisión, enfrentándose a la problemática que originan este tipo de instalaciones en lugares inadecuados”.

Industria de transformación

Por otra parte, el grupo Municipal de Ciudadanos Huércal-Overa ha preguntado al Partido Popular por la creación de industrias cárnicas de transformación en el municipio, “compromiso que los populares llevaban en su programa electoral y por el que prometían la creación de cientos de puestos de trabajo”, teniendo en cuenta que, dentro de este sector, la actividad de las explotaciones es la que menos empleo crea. “El alcalde traiciona su programa y también a los vecinos, cambiando la promesa de un pueblo habitable y verde, por una gran balsa de purines y focos de insalubridad a orillas de núcleos de población”, ha espetado el portavoz municipal de Cs, Ginés Navarro.

Según los datos aportados por la formación naranja, actualmente se ceban en Huércal-Overa unos 300.000 cerdos aproximadamente, afirmando que los lugares permitidos para la construcción de explotaciones están en mínimos, de manera que solo quedan lugares para ello junto a las viviendas situadas en núcleos rurales.