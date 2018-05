Los ediles de Cs en el Pleno del Ayuntamiento de Almería





El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha considerado este lunes que al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), "no le queda más salida que hacer la consulta popular" sobre los usos a dar a la Plaza Vieja con el fin de determinar un diseño definitivo ante la polémica suscitada por la configuración contemplada para su reurbanización, basada en un espacio diáfano, sin el actual arbolado y sin el monumento homenaje a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos'.



"Es lamentable que una ciudad se divida en dos bandos por un tema que nos afecta a todos, que es una cuestión de usos y tan sensible, pudiéndose haber evitado", ha manifestado Cazorla en declaraciones a Europa Press, en las que ha criticado la "enorme torpeza y el oportunismo político" que se está dando en relación a un debate que, a su juicio, debería haberse propiciado hace meses de un modo ordenado.



Cazorla ha defendido el voto afirmativo de su grupo en pleno ante la modificación 64 del PGOU que, literalmente, versaba sobre la eliminación en la ficha del catálogo de la Plaza de la Constitución de la necesidad de mantener el arbolado de la misma, ya que con ello "no se dice si lo queremos o no", sino que se corrige un "error" del plan general que llevaba a "cubrir" con árboles la fachada principal del Consistorio. Asimismo, ha apuntado que el voto contrario "paralizaría" una obra que lleva años de retraso.



Con esto, el portavoz municipal de la formación naranja cree que la ciudadanía debería "tener voz" sobre los posibles usos que dar a la plaza para determinar su diseño, sentido en el que ha recordado que en junio del pasado año se impulsó una moción por parte de su grupo en este sentido que fue rechazada por el resto de grupos. "Los tres votaron en contra de la participación ciudadana y eso es una aberración", ha criticado.



Así, ha tachado de "tremendamente torpe" la acción del equipo de gobierno a la hora de decidir sobre el proyecto, porque "ha mostrado una falta de sensibilidad importantísima" y, según cree, ha dado "la sensación de que no cree en la participación ciudadana". "Nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, totalmente distinta", ha insistido Cazorla, quien ha reclamado mayor "democracia participativa".



Igualmente, ha tachado de "oportunista" la reacción de PSOE e IU ante una cuestión que ha terminado por "enfrentar la ciudad" cuando, según ha opinado, habría que "darle voz" a los ciudadanos y "aceptar la consulta popular" a realizarse, a su parecer, bajo un "sistema de seguridad" y ante un "notario" dado que la aplicación de consulta popular 'Almería Participa' lanzada por el Consistorio es "una chapuza y un rotundo fracaso".



"Ya se lo dijimos al equipo de gobierno, que lo que había hecho mal era no contar el proyecto y no explicarlo", ha insistido Cazorla, quien se ha congratulado, por otra parte, de que se haya iniciado una "ronda con asociaciones de vecinos y colectivos" para acercar el documento, aunque sea "a destiempo".





