Cs califica de “tomadura de pelo” el balance de la liquidación del presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs), Miguel Cazorla, ha valorado las cifras arrojadas tras la liquidación del presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Almería, mostrando su preocupación ante un balance realizado por el área de Economía que califica de “auténtica tomadura de pelo”.

Según los datos aportados por la concejalía y analizados por el edil de la formación naranja, el Consistorio de la capital ha superado el límite de gasto permitido en 12,8 millones de euros y “lo justifican con la incorporación de remanentes de otros ejercicios, a la vez que nos hablan de un superávit en 2018 de 3,6 millones de euros”. Recordando que en 2017 el superávit fue de casi 11 millones de euros y en 2016 superó los 26,5 millones de euros, señalando como verdadero problema que el equipo de Gobierno del Partido Popular “no ha gestionado a tiempo el dinero público de todos los almerienses”.

En palabras de Miguel Cazorla: “Han ido dejando y acumulando dinero año tras año para llegar al final de la legislatura y, utilizando las viejas formas de hacer política, poder levantar la ciudad meses antes de las elecciones, desde la calle Jovellanos hasta la Nueva Andalucía”. Por ello, el portavoz municipal de Cs ha planteado que “el objetivo del PP es que al ciudadano le quede en la retina, en el último momento, que se están haciendo obras cuando todos los años anteriores ha sobrado dinero y no ha sido utilizado tal y como figuraba en los presupuestos”.

Desde la formación naranja han resaltado que esta forma de gestión del equipo de Gobierno ha sido denunciada y advertida desde el primer día, incidiendo en que el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería no apoyó las cuentas de 2019 porque, frente a esos supéravits, los incumplimientos del equipo de Gobierno sobre las exigencias presupuestarias de Cs superaban el 43% a finales de 2018.

“Se piensan que los almerienses somos tontos, que lavando la cara de la capital a última hora, nos van a engañar pero los números no mienten y no pueden tapar tantas decisiones erróneas que se han tomado” ha criticado Miguel Cazorla. En cambio ha planteado que en la calle Artés de Arcos, el Ejecutivo municipal no se ha atrevido a hacer las obras comprometidas "porque los vecinos los correrían a gorrazos desde su calle al barrio de Cabo de Gata, ahí no se atreven aunque ya lo habían comprometido".

Para finalizar, el portavoz municipal de Ciudadanos ha tildado de “obra fantasma” la inversión anunciada en Plaza Careaga, en pleno centro de Almería, por un valor que ronda los 900.000 euros cuando hay barrios muy abandonados y con múltiples carencias en infraestructuras básicas, siendo el caso de Cuevas de los Medina, el Alquián, Pescadería o La Chanaca. “Ésto es una pincelada para descubrir lo que Ciudadanos lleva diciendo desde hace tiempo y es que no comulgamos con esta forma de hacer política”, ha concluido Miguel Cazorla.