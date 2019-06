Almería.-26M.-Cs buscará una coalición de gobierno preferentemente con

La portavoz provincial de Cs en Almería, Marta Bosquet, ha señalado este viernes que tras los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo su partido buscará conformar gobiernos de coalición en aquellos ayuntamientos donde su formación sea "decisiva", de modo que si bien el socio preferente será el PP, se van a estudiar las opciones "en cada municipio", lo que llevaría a determinadas excepciones.En rueda de prensa, la dirigente de Cs ha trasladado el afán de su formación por "poder gestionar" en aquellos consistorios donde no se han alcanzado mayorías absolutas y en los que el partido se muestra como llave de gobierno, lo que incluye grandes ciudades como Roquetas de Mar o la capital, así como otras localidades más pequeñas como Tíjola, Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Huércal de Almería o Huércal-Overa, entre otras.Bosquet ha apuntado así que la próxima semana será determinante para cerrar acuerdos, de forma que sus concejales electos tienen que "sentarse" y discutir "las necesidades de sus municipios" para tratar de alcanzar un acuerdo programático. "No se hace un intercambio de cromos", ha apostillado la también responsable provincial de acción institucional de Cs."REGENERACIÓN" EN EL EJIDOEntre las premisas de la formación para iniciar negociaciones, Bosquet ha insistido en la "regeneración" como elemento fundamental para cosechar pactos en determinados municipios como El Ejido, donde "Cs entrará a formar o no gobierno" siempre que se atienda esta cuestión por parte del PP, que tiene como candidato a la reelección a Francisco Góngora, quien ganó las elecciones con nueve concejales y se quedó a cuatro de la mayoría absoluta, los mismos que consiguió Cs.La responsable de Cs ha incidido en situaciones como las de la capital, donde Cs cuenta con dos ediles electos frente a los 13 que tiene el PP, que precisaría de uno más para conseguir la mayoría absoluta. Para Bosquet "no es descartable en absoluto" formalizar un gobierno de coalición, aunque este aspecto "no es solo la voluntad de una parte", según ha reconocido ante la postura del PP, cuyo candidato, Ramón Fernández-Pacheco, ya ha expresado su interés en liderar un gobierno en minoría.La líder del partido naranja ha reconocido que los resultados obtenidos en Almería "no han sido los esperados" por lo que hay que "reflexionar sobre los mismos" para determinar por qué ese "gran trabajo" no se ha visto "reflejado" en los apoyos obtenidos, si bien cree que la responsabilidad de ello "no se limitaría a una sola persona". "No hay que hacer un aquelarre de nada, hay que reflexionar con respecto al trabajo que se haya llevado y transmitido", ha zanjado al respecto.La también presidenta del Parlamento andaluz ha insistido en posibilidad de alcanzar un gobierno de coalición en Almería, lo que sería "extrapolable a todos los municipios de Almería provincia" donde Cs cuente con suficiente fuerza para asentar un gobierno bipartito, aunque no ha fijado un plazo concreto para llevar estas propuestas a las negociaciones. "En política una hora pueden ser años", ha apostillado.UN BALANCE "POSITIVO"Con todo, Bosquet ha hecho un balance "positivo" de los resultados electorales en Almería, donde en conjunto Cs ha obtenido 48 concejales y se ha hecho con tres mayorías absolutas en Los Gallardos, Lúcar y Albanchez, de donde ha alabado los "magníficos" datos cosechados al hacerse con seis de los siete ediles del pleno.Bosquet también ha apuntado el "gran crecimiento en El Ejido", donde se ha pasado de un concejal a cuatro, y el resultado de Roquetas de Mar, donde se ha mantenido el número de ediles pero con mayor porcentaje de votos. También ha resaltado la posición de Cs en Zurgena, Adra, Lucainena de las Torres, Huércal de Almería, Dalías, Benahadux, Antas, Las Tres Villas o Fiñana, entre otras localidades donde Cs seguir trabajando "para ver ampliados" sus resultados en los próximos comicios.--EUROPA PRESS--