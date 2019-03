Cs Antas denuncia la falta de previsión del Ayuntamiento y de Diputación en las obras del municipio

Diego Castaño: “No se puede hacer en cuatro meses lo que no se ha hecho en cuatro años. Siempre se perjudica a los vecinos”



Diego Castaño junto a obras inacabadas

ANTAS.- Ciudadanos (Cs) Antas ha denunciado la falta de previsión por parte del Ayuntamiento a la hora de realizar las obras de saneamiento y mejora de caminos. Dos obras cuyas licitaciones corren a cargo de la Diputación Provincial de Almería y que están provocando un “auténtico malestar entre los vecinos” de una de las barriadas afectadas.

Concretamente, los trabajos de mejora de la red de agua ha provocado la realización de unas zanjas, que ya llevan varias semanas sin concluir, generando grandes socavones que han dañado a los vehículos, ya que no se han asfaltado ni rellenado por completo. “Es decir, han dejado la tarea a medio hacer, sin tener en cuenta los perjuicios que esto conlleva a los vecinos del municipio”, ha detallado el coordinador y portavoz de Cs en Antas, Diego Castaño.

Junto a ello, el representante de la formación naranja en esta localidad, ha apuntado que la realización de estas obras y las del camino de las Norias Blancas dejó, durante unas horas, a parte de los vecinos de Aljariz sin manera alguna de acceder a su casa. Una situación que para Ciudadanos demuestra de forma clara la falta de previsión del Ayuntamiento, “porque ahora les han entrado las prisas y no se puede hacer en cuatro meses lo que no se ha hecho en cuatro años. Una situación que les lleva a no supervisar bien los trabajos y, por tanto, a damnificar siempre a los vecinos”, ha resaltado Castaño. Para el portavoz de la formación liberal, “los políticos estamos para facilitar la vida a los ciudadanos y no para complicársela o para perjudicarlos”.

Castaño ha exigido, además, que el Ayuntamiento exija la institución supramunicipal que actúe de urgencia y que ponga en marcha las actuaciones necesarias para que estas obras concluyan cuanto antes y de la manera más correcta.