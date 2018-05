Cs analiza el crecimiento de la formación, la actividad de los grupos institucionales y el panorama político

Comité provincial de Ciudadanos en Almería





El comité provincial de Ciudadanos (Cs) Almería ha mantenido una reunión ordinaria para analizar "el crecimiento y la expansión" de la formación naranja, la actividad de los grupos institucionales y el panorama político actual.



La portavoz de Cs en Almería, Marta Bosquet, ha anunciado que la formación está implantada ya en "más de un tercio de los municipios almerienses con las últimas agrupaciones realizadas en Tabernas, Benahadux, Dalías y Nacimiento".



"Estamos creciendo a buen ritmo y raro es el día en que no recibimos llamadas de diferentes municipios para implantar Ciudadanos", ha resaltado en un comunicado.



En este sentido, Marta Bosquet ha previsto que la formación naranja, de cara a las elecciones municipales de dentro de un año, tenga agrupación en "casi todos los municipios de la provincia", aunque ha matizado que la intención de Ciudadanos es "tener agrupaciones con candidaturas buenas y ganadoras para tener una buena representación en los ayuntamientos".



En cuanto a la moción de censura del PSOE, Marta Bosquet, que también es miembro de la ejecutiva nacional, ha recalcado que "Ciudadanos votará que no a la moción del PSOE si no es para convocar elecciones y darles la voz a los españoles" porque ha asegurado que "la solución no es quitar a Mariano Rajoy para poner a Pedro Sánchez con acuerdos en los despachos".





--EUROPA PRESS--