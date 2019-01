Cs Almería denuncia un retraso de catorce meses en la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana

Miguel Cazorla: “reprobamos el abandono y desidia del equipo de Gobierno del Partido Popular hacia la participación ciudadana, no han creído nunca en ella y así lo manifiestan permanentemente con sus acciones”



Miguel Cazorla

ALMERÍA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado que la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana se abordará con un retraso de catorce meses. En este sentido, el portavoz municipal de la formación naranja, Miguel Cazorla, ha recordado que la última reunión, donde quedó resuelto este tema, se produjo a finales de 2017 y no será hasta mañana, 28 de enero de 2019, cuando se debata la propuesta definitiva para su aprobación.

“Reprobamos públicamente el abandono y desidia del equipo de Gobierno del Partido Popular hacia la participación ciudadana, no han creído nunca y así lo manifiestan permanentemente con sus acciones”, palabras con las que Miguel Cazorla ha criticado la gestión de los populares en esta materia. Y como ejemplo ha señalado el nulo funcionamiento de los consejos sectoriales "a excepción del Consejo de Comercio de la semana pasada o pequeñas iniciativas en Movilidad o Discapacidad, en toda la legislatura no se le ha dado la relevancia que merecen".

Por otra parte, el edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería ha cuestionado duramente el papel que el equipo de Gobierno ha otorgado a los distritos “Almería está dividida en tres y todos operan con la misma tónica, reuniéndonos dos o tres veces al año para repartir unas 'migajas' bajo el epígrafe de 'presupuestos participativos”. En este sentido ha denunciado que “a esas partidas anuales para arreglos y mantenimiento no se les puede llamar presupuestos participativos y más cuando los distritos carecen de autonomía para trabajar porque no tienen ni personal propio”. Según el concejal de Cs, Miguel Cazorla “se vendió a bombo y platillo que somos una gran ciudad por el número de habitantes y aunque esos distritos son parte del Reglamento de Grandes Ciudades, no funcionamos como tal”.

Por ello, desde le Grupo Municipal de Ciudadanos han hecho una llamada de atención al equipo de Gobierno del PP para que trate con seriedad la participación ciudadana al entender que “es una herramienta importantísima en cualquier corporación local que permitirá convertir a Almería en una gran ciudad puesto que sin la opinión y las propuestas de los vecinos no se puede andar”. Advirtiendo al mismo tiempo que “no puede haber una participación ciudadana dirigida, tal y como han pretendido PP y PSOE siempre, ya que es la expresión máxima de nuestra sociedad y la ciudadanía es plural y diversa en cada barrio, cada distrito y cada sección”, ha señalado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Almería.

Modificaciones del Reglamento

Según ha explicado Miguel Cazorla en rueda de prensa, tras catorce reuniones desarrolladas entre octubre de 2016 y octubre de 2017, finalmente el nuevo Reglamento incluirá modificaciones sobre el articulado para la participación directa de los ciudadanos, es decir, sobre políticas municipales; sobre materias referentes a las comisiones especiales de sugerencias y reclamaciones; sobre la inscripción de las asociaciones en los registros municipales y, por último, ha destacado la creación del Consejo General de Participación Ciudadana como órgano que vertebrará todos los consejos sectoriales. Además también recoge el aumento de un nuevo distrito en la capital, pasando de los tres actuales a cuatro.