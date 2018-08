Cs Almería califica la Feria de 2018 de “continuista”, con “falta de ideas” e “innovación”

el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería reconoce la idoniedad de celebrar el 'Cooltural Fest' y pide al equipo de Gobierno que sea receptivo a las críticas constructivas para mejorar este festival de música indie-pop



ALMERÍA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha presentado su balance de la pasada Feria de la capital calificándola de “continuista” y argumentando, en este sentido, “falta de ideas e innovación” que la consoliden como “un referente andaluz con personalidad propia”.

Cs Almería ha pretendido hacer una valoración de la semana grande de la ciudad “alejada de críticas negativas vacías” de modo que su portavoz municipal, Miguel Cazorla, ha reconocido la idoniedad de celebrar el 'Cooltural Fest' “dando así respuesta a un amplio sector de la población cuyos gustos musicales no estaban siendo atendidos”. De este modo, ha pedido al equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) que sea receptivo a las sugerencias y propuestas constructivas para mejorar este festival indie-pop porque “entendemos que es bueno para la cultura y economía de la capital”, según las palabras del concejal de la formación naranja.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos también han pedido “talante y entendimiento” entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento para que no se vuelva a repetir la polémica por la imposibilidad de instalar el escenario en la en la playa como había sido anunciado, trasladando una nefasta imagen los días previos. Y con el objeto de evitar que de nuevo lo llamen “el festival de las colas y las esperas”, Cs Almería han demandado que “trabajen con previsión y que en la próxima edición se refuercen los puntos de acreditaciones, de recarga de las tarjetas monedero y el transporte público”. Por otra parte, desde la formación naranja también han destacado como aspectos positivos la vuelta del paseo de caballos al centro de la ciudad o el entoldado del Paseo de Almería.

En cuanto a los aspectos más negativos que ha dejado la Feria de 2018, el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha destacado la Batalla de Flores como un desfile de carrozas “deslucido y patético” aludiendo, según sus palabras, “falta de ilusión, de creatividad, de contenido musical y de las propias flores que le dan nombre” ya que pudo constatar que en la calle Canónigo Molina Alonso y, después de recorrer el Paseo, ya no quedaban ni claveles, ni serpentinas, ni confetis. “Igual que reconocimos que en 2015 fue una cabalgata muy aceptable, este año denunciamos que ha sido todo lo contrario dejando a asociaciones completas fuera de las carrozas” ha denunciado el edil de Cs, añadiendo que “el equipo de Gobierno del PP no cree en la participación ciudadana y, por eso, no invierte en eventos de este tipo donde los almerienses desean colaborar y forma parte de ellos”.

Casetas fijas en el Recinto de la Vega

En el grupo Municipal de Ciudadanos han vuelto a proponer la instalación de casetas fijas en el Recinto Ferial de La Vega con el objeto de dar vida y revitalizar un espacio cuya “gestión del equipo de Gobierno del PP ha fracaso”, según han manifestado desde la formación naranja. “Existen muchas asociaciones y colectivos sin sede, a los que se les podría conceder las casetas, dentro de la legalidad vigente, y dotarlas de una subvención para ser amortizada en años” ha explicado el edil de Cs, Miguel Cazorla, añadiendo: “a sus vez, esas concesionarias estarían obligadas a abrirlas en feria con una decoración uniforme”.

Monitorización acústica

Por otra parte, Ciudadanos Almería ha valorado positivamente que el equipo de Gobierno haya atendido sus demandas en cuanto a la contaminación acústica del Recinto Ferial, de manera que en 2017 ya se establecieron mediciones periódicas. Medida que en 2018 se ha reforzado con la monitorización de las casetas, para la que había comprometida una partida de 20.000 euros, o la unificación de la música en las atracciones infantiles. “Trabajamos por una feria más amable y más atractiva aunque nos consta que en la caseta municipal ha habido graves problemas con la música, por ello, elogiamos más aún la labor de los profesionales de la televisión pública”, según ha señalado el portavoz municipal de Cs.

Por último, el edil de la formación naranja, Miguel Cazorla, en nombre de todo el Grupo Municipal, ha felicitado “a todos los efectivos y profesionales que han trabajado en la feria garantizando la seguridad en la mismas, así como a la organización de la misma ya que se ha celebrado sin incidentes graves y a los ciudadanos por su comportamiento cívico y ejemplar”.