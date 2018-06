Cs Adra reclama actuaciones urgentes para los desprendimientos que han sufrido los vecinos de El Lance de la Virgen

El portavoz y concejal de Ciudadanos, Pedro Peña, defenderá este asunto en el próximo pleno, en el que también solicitará protección del patrimonio de la ciudad y agua potable para los vecinos de Capilla



Pedro Peña

ADRA.- El concejal y portavoz de Ciudadanos (Cs) Adra, Pedro Peña, reclamará al Ayuntamiento abderitano en el próximo pleno (miércoles, 13 de junio) que solicite a la delegación del Gobierno y a la Dirección General de Carreteras una actuación urgente para la zona El Lance de la Virgen, donde este invierno pasado se produjo un desprendimiento importante de tierras sobre la carretera N-340a. Concretamente, este desprendimiento se ha producido en la intersección de un camino con una elevada pendiente que parte desde la carretera y lleva a diversas fincas agrícolas. Una zona golpeada constantemente por este tipo de problemas, ya que en épocas de cuantiosa lluvia registra desprendimientos y arrastres de tierras, justo las condiciones meteorológicas que se han dado en este último invierno. "En 2016, ya se realizaron actuaciones y todos entendimos que sería definitiva, pero lamentablemente no ha sido así", ha afirmado Peña. El edil de la formación naranja ha detallado que los arrastres de rocas han destrozado el camino y parte de esas medidas que se ejecutaron, incluso ha invadido algunas zonas de la carretera. "Han pasado ya varios meses y tenemos el verano a la vuelta de la esquina, con la presión importante de vecinos y visitantes que acuden a este barriada costera de El Lance. Una carretera que, además, comunica Adra con la costa granadina y de Málaga; y de obligado tránsito para los vecinos de Guainos y La Alcazaba". El concejal de Cs Adra solicitará que las obras que se lleven a cabo permita asegurar este talud y garanticen la seguridad de vecinos y usuarios de la N-340a a su paso por este núcleo urbano.



Otra de las iniciativas que presentará el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio abderitano está relacionada con la protección del patrimonio de la ciudad. Concretamente, Peña reclamará que se realicen las labores oportunas para salvaguardar los torreones y murallas que rodeaban la ciudad y mantenerlos en condiciones óptimas. "Es necesario proteger este patrimonio con mayor énfasis del que aplicamos actualmente. No entendemos el abandono que padecen, con pintadas que afean el conjunto", ha lamentado Peña, quien instará a solicitar, si fuese necesario, los permisos correspondientes a la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.



Desde Cs Adra buscarán, por otro lado, en esta próximo sesión ordinaria, que el equipo de Gobierno se percate del abandono que sufren los vecinos que viven en la zona Cortijo de Capilla, un núcleo de viviendas considerado como no urbano o diseminado. "Lo cierto es que desde el Ayuntamiento se permitió la construcción de estas casas, por lo que ahora no pueden caer en el más absoluto de los olvidos", ha señalado el edil de este grupo municipal. Los vecinos residentes reclaman un servicio básico para llevar una vida digna, agua potable. "Es increíble que en pleno siglo XXI este Consistorio reciba este tipo de reclamaciones, simplemente porque no han hecho los deberes que les correspondían". Peña ha recordado que hace años se construyó un depósito en esta zona pero que, actualmente, está en desuso. "Aprovechando la más que probable adhesión al uso y consumo del agua desalada de la desaladora del Poniente y a la puesta en funcionamiento de este depósito, la dotación de agua potable a estos vecinos sería viable", ha apuntado el portavoz de Cs Adra. En este próximo pleno pedirá que se encargue a Hidralia un estudio y proyecto de acometida de agua potable para los vecinos de Capilla desde el mencionado depósito y que se lleve a cabo lo antes posible, una vez que el municipio se haya adherido ya a la desaladora.