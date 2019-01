Críticos de IU en Almería denuncian la falta de una dirección local y la imposición del PCA en la coalición

Rodrigo González

ALMERÍA.- Ante los hechos acaecidos en el seno de Izquierda Unida de la Ciudad de Almería, antes durante y después las primarias celebradas el pasado 18 de Diciembre, el sector de militantes que conformaba tanto la lista como el apoyo a la candidatura de Rodrigo González, siendo estos militantes independientes como del PCA, quiere manifestar lo siguiente:

1.- La dirección local no existe y es simplemente una correa de trasmisión de las decisiones que se toman en le partido (PCA). Nos encontramos con los dirigentes comunistas menos dialogante en la historia de Izquierda Unida Local. Muestra una manifiesta incapacidad de llegar a acuerdos y es incapaz de reconocer la existencia de la pluralidad que existe dentro de esta organización e ignorando y marginando a la minoría aunque esta suponga un 40% de la militancia de IU.

2.- Nuestra actitud y decisiones son fruto del conjunto de hechos ocurridos en estas últimas semanas pero a la vez, es algo que viene de muy lejos, en lo que se refiere a la falta de respeto y democracia interna, intentando siempre anular a las minorías, utilizando para ello cualquier mala forma. Por tanto la lista que queda conformada para ir a la confluencia con otros partidos, no es una lista de IU, sino que será la lista del PCE ya que está formada exclusivamente por miembros de este.

3.- Nos salimos de la candidatura porque la consideramos antidemocratica, no cumpliendo los principios de proporcionalidad, ni de pluralidad, este hecho se encuentra denunciado ante la coordinadora andaluza, que tendrá que dilucidar, pero ante la actitud prepotente de este sector del PCA, que no son todos los militantes del mismo, sino su férrea dirección, nosotros nos retiramos de una lista donde no se nos respeta y donde no se nos tiene en consideración, este es un ejemplo más de cuál es el talante de las personas que se van a encargar de confluir con otra organizaciones, cuando no son capaces de hacerlo a nivel interno.

4.- Queremos dejar claro, que es totalmente incorrecto, informar y afirmar que: “IU es quien realiza el relevo de portavoz” y “ que es el Consejo local de IU quien decide nombrar a una nueva portavoz”, ya que antes de tomar dicha decisión una parte de la Coordinadora se levantó y se marchó, no participando ni en la decisión ni en la votación. Por tanto ni es IU, ni es La coordinadora Local sino una parte de lla formada únicamente por miembros del PCE.

5.- El sector crítico, que conformaba la candidatura de Rodrigo González, formado por personas independientes así como por miembros del PCA, voto en contra de la candidatura impuesta donde relegaban al primer miembro de este sector al puesto siete y donde no figuraba el número uno de la misma, Rodrigo González. En los puntos siguientes referidos al grupo municipal, tanto a la portavocía como a la reordenación de atribuciones del personal Grupo Municipal; los representantes de este grupo se ausentaron de La Coordinadora local, no queriendo participar en dichas decisiones al tratarse de una estrategia trazada sin base ni justificación, y que no se está realizando conforme marcan nuestros estatutos y no tiene más intención que ajustes de cuentas, que nada favorecen al futuro de nuestra organización