Crespo y Lupión trabajarán por los agricultores de Berja





La Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, el alcalde de Berja (Almería), Antonio Torres, y el candidato del PP a la alcaldía del municipio, José Carlos Lupión, han mantenido este sábado una reunión con agricultores en la que se han comprometido a "trabajar para solventar retos del sector".



Crespo ha explicado que el día 26 se elige a las personas que van a estar al frente del Ayuntamiento, "aquellas que son más cercanas a nosotros y a las que los vecinos acuden cuando hay un problema", y se ha mostrado convencida de que "la mejor candidatura para Berja es la que encabeza José Carlos Lupión".



Carmen Crespo ha señalado en un comunicado que los hombres y mujeres que se presentan para dirigir los designios de Berja son "personas que tienen detrás el respaldo del PP de Almería", pero también de "la Junta de Andalucía, del presidente Juanma Moreno, y por supuesto de la Consejera de Agricultura".



En su intervención, la consejera ha manifestado que "a pesar del poco tiempo que el PP lleva al frente de la Junta de Andalucía bajo el mandato de Juanma Moreno, han sido muchos los logros que se han conseguido en materia agrícola", y ha destacado que "todo el equipo de la Consejería está trabajando para hacer frente a los nuevos retos a los que se enfrente el sector".



"Cuando llegamos al Gobierno andaluz había muchísimas trabas burocráticas para todo, las ayudas a los agricultores no llegaban a tiempo, y desde el minuto uno nos pusimos a trabajar para que esto no fuera un inconveniente para los agricultores", ha detallado la popular.



Además, ha afirmado que a día de hoy las trabas burocráticas "ya son menos y los agricultores ya han recibido ayudas por valor de 134 millones de euros", porque en el PP se piensa que "en donde mejor está el dinero es en manos de aquellos que generan empleo y riqueza y oportunidades".



También se ha referido al Pacto por el Agua y ha señalado que el candidato del PSOE en Berja "deberá de explicar a todos los virgitanos por qué en el Parlamento Andaluz su partido votó en contra de una iniciativa que es beneficiosa para la provincia de Almería, y con la que se pretende que todos los partidos vayan a una, así como que se sea solidarios entre territorios".



"El agua en Almería y en Berja es prioritaria para los agricultores, y hoy aquí, me comprometo a estudiar todas vuestras demandas para intentar solucionarlas y que los agricultores podáis tener la estabilidad que os merecéis para poder cultivar y regar tranquilos", ha manifestado.



Crespo ha apostado además por "la limpieza del campo y por el medio ambiente", pero ha lamentado que "los gobiernos socialistas en la Junta dejaran en el cajón 4.365 expedientes medio ambientales olvidados que han supuesto una paralización de la actividad económica en Andalucía". "De esos expedientes, 536 son de la provincia de Almería, y podrían haber generado más de 11.000 puestos de trabajo", ha apostillado.



Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía del municipio, José Carlos Lupión, ha agradecido a Crespo "su compromiso con la agricultura de la provincia" y ha insistido en que "en Berja hay retos importantes que afrontar y que se tenían que haber solucionado hace mucho tiempo".



Entre "los retos" que ha puesto sobre la mesa el candidato a la alcaldía del municipio se encuentran: "la limpieza del campo, los caminos rurales, el acuífero de Berja, las ramblas, o el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense".



Por su parte, el alcalde de Berja, Antonio Torres, ha manifestado que "a nadie le puede pasar desapercibida la apuesta por la agricultura que ha hecho el PP en sus años de gobierno en Berja". Según ha explicado, "se ha contribuido a que los agricultores desarrollen su actividad de mejor manera, y para lograrlo se ha apostado entre otras cosas por el asfaltado de muchos caminos y, por supuesto, por el agua en el municipio".

