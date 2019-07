Carmen Crespo, atiende a los medios.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha demandado este lunes "reforzar" la Ley de la cadena alimentaria para conseguir "un precio justo" del aceite de oliva para los agricultores en Andalucía.En declaraciones a los periodistas, Crespo ha reconocido que el precio ha repuntado en los últimos días, pero "no nos hace ser muy optimistas", aunque "sí da cierto respiro". "La campaña ha sido muy complicada. Que vaya un precio justo al agricultor, lo estamos persiguiendo en cada Consejo Consultivo", ha subrayado.Tras recordar que Andalucía lidera la producción del aceite de oliva y, por tanto, el Gobierno andaluz está "muy pendiente" del sector, la consejera ha insistido en las medidas que ya se están llevando a cabo, como un plan de inspecciones de aceiteras rellenables.Asimismo, a nivel nacional, he demandado una nueva ley de cadena alimentaria o "reforzar" la existente, mientras que, a nivel europeo, ha reclamado que en la nueva Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) se modifiquen los umbrales de referencia para el almacenamiento del aceite de oliva. Así, ha saludado "el acierto" de la interprofesional para llevar a cabo el almacenamiento privado del aceite.Por último, ha llamado a abrir mercados teniendo en cuenta "el producto saludable" que es el aceite de oliva que se puede introducir en "el resto del mundo que no consume este aceite".--EUROPA PRESS--