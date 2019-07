Crespo pide a la Junta y al Ayuntamiento de Almería que dejen de jugar con las trabajadoras de ayuda a domicilio

Adelante Andalucía mantuvo una reunión con las representantes, en la provincia de Almería, de la plataforma andaluza de trabajadoras de Ayuda a Domicilio para tratar la situación del nuevo pliego de la capital, ahora tumbado por la Junta.



Reunión de Diego Crespo con trabajadoras de ayuda a domicilio

ALMERÍA.- “La subida de doscientos euros de subida en tres años es una tomadura de pelo para las trabajadoras de ayuda a domicilio, nos consideramos engañadas por todas las partes, y ahora la Junta viene al rescate de Ramón anulando el pliego” ha transmitido en la mañana de hoy una de las trabajadoras de ayuda a domicilio al parlamentario Diego Crespo. El conflicto no es nuevo, hace diez días las portavoces de la plataforma andaluza de Almería y provincia mantuvieron una reunión con Crespo y su equipo, en ella trasladaron su preocupación ante cómo se había desarrollado el proceso para el nuevo pliego. En dicha reunión las trabajadoras explicaron que la salida que dan a la plantilla no es a través del pliego de concesión si no con la negociación de un convenio sectorial municipal “lo cual nos deja desprotegidas ya que casi la totalidad de la plantilla desconocemos cómo se desarrollan las negociaciones”, explicó una de las trabajadoras.



“El pliego del ayuntamiento suponía, a pesar de lo irrisorio de la subida salarial, un escollo para las empresas que iban a ir al concurso ya que estas consideraban que esa leve mejora era inasumible, y ante la posibilidad de que ninguna concursase la Junta de Andalucía ha salido al rescate del Ayuntamiento de Almería anulando dicho pliego y dejando en la mayor de las incertidumbres a las trabajadoras” explicó Crespo.

Las trabajadoras por su parte se preguntan qué va a suceder con la partida presupuestaria destinada para el pliego ahora tumbado por la Junta, “¿dónde va a ir a parar nuestro dinero?”. Otra de las preocupaciones que trasladaron las trabajadoras al parlamentario se centraba en el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales. “No se nos reconocen las enfermedades laborales, no se contabilizan de forma real los desplazamientos, los cuadrantes de turnos están obsoletos y las horas de trabajo cada vez se reducen más, necesitamos estabilidad, aumento de horas de trabajo y que se reconozcan las enfermedades derivadas de nuestro trabajo necesitamos no sólo que se recoja en el pliego si no que luego se cumplan” trasladó una de las portavoces.

Por su parte Crespo mostró su compromiso con las trabajadoras “nos tendrán a su lado en todas las batallas encaminadas a lograr unas condiciones laborales y salariales dignas, estas mujeres son un pilar fundamental en nuestra sociedad ya que asumen una gran parte de los cuidados que como sociedad debemos prestar”. Así mismos Crespo expresó la necesidad de municipalizar el servicio de “ayuda a domicilio”: “la externalización solo trae precariedad, desde las empresas se ejerce una enorme presión sobre la plantilla y al final estas profesionales tienen que cargar sobre sus espaldas todas las deficiencias derivadas de un servicio privatizado, es necesario que los servicios públicos sean gestionados desde lo público, acompañaremos a estas mujeres en su lucha para lograrlo”.