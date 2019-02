Crespo defiende un plan de acción por el clima porque ya "estamos inmi

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado este lunes que el Plan de Acción por el Clima "será uno de los objetivos que pongamos encima de la mesa" desde la Junta porque el cambio climático "no es un futurible sino que estamos inmiscuidos en él".Así se ha pronunciado durante su intervención en el acto de entrega de las Banderas de Andalucía que ha organizado la Delegación del Gobierno de Almería y que ha contado también con la presencia de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.En una nota, Crespo ha dado la enhorabuena a todos los galardonados, que "representan lo mejor de esta Comunidad Autónoma y cuyos premios no son un regalo, sino la consecuencia de una vida dedicada a la excelencia".En especial, se ha referido al galardón otorgado a Frutilados del Poniente," un ejemplo de economía circular con su iniciativa para construir la primera planta dirigida a convertir el excedente de las centrales hortofrutícolas en alimento para ganado". "Tenemos una oportunidad de obtener sinergias de esos residuos", ha apuntado la consejera, que ha apostado por trabajar para que "el campo luzca lo mejor posible".En cuanto a la Administración que representa, la consejera ha afirmado que el nuevo Gobierno "se ha fijado como objetivo fundamental cambiar las cosas para bien", un reto para el cual "la Junta de Andalucía no puede caminar sola, sino que necesita el apoyo de la sociedad", de personas e instituciones como las reconocidas en Almería. Un apoyo para avanzar hacia "el cambio de modelo productivos que necesita esta tierra", ha comentado.Durante su intervención, Crespo ha afirmado que el Gobierno andaluz trabaja ya en un Plan Estratégico para mejorar la competitividad de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía."Tenemos que exportar desde aquí innovación y desarrollo", ha dicho la consejera, que ha recordado que el presidente de la Junta ya hizo alusión a la necesidad de contar con un centro de investigación e innovación en Almería al tratarse del lugar donde las empresas e instituciones "han hecho un esfuerzo muy especial para que esa investigación agraria sea puntera en toda Andalucía". "Nuestro objetivo es reforzar esa investigación", ha recalcado la consejera en alusión al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa)."TRABAJAR POR EL AGUA"Crespo se ha comprometido también a "trabajar por el agua", ya que se trata de un "preciado bien que tenemos en nuestra provincia y que utilizamos con eficiencia". "El Pacto por el Agua es fundamental, lo sabemos y tenemos que ponernos manos a la obra para poder hacerlo y mejorar las posibilidades de eficiencia hídrica en toda Andalucía", ha apostillado.Asimismo, en su intervención se ha referido también a la simplificación administrativa que "la sociedad nos ha demandado, especialmente el sector agrario". La consejera ha explicado que, en respuesta a esta petición, el próximo miércoles tendrá lugar una mesa de simplificación administrativa "que tiene mucho que ver con la agricultura" y que dará la posibilidad a los agricultores, ganaderos y pescadores de contar con órdenes "más sencillas para acceder a subvenciones y actuaciones en estos ámbitos".Además, también se posibilitará otra mesa que atenderá la situación medioambiental en Andalucía "con el fin de agilizar la situación en este terreno en la medida de las posibilidades que marca el derecho ambiental". "Todo ello dialogando con el sector, con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las federaciones y la Confederación de Empresarios de Andalucía y con los agricultores de base, porque ésa es la fórmula de hacer legislaciones que no entorpezcan sino que den posibilidades", ha recalcado.La consejera se ha referido expresamente también a un plan de innovación tecnológica 4.0 del sector, que fomentará que las nuevas tecnologías lleguen al campo, y ha explicado que "estamos también muy pendientes de un informe de despoblamiento de zonas rurales que tiene mucho que ver con el norte de esta provincia y que tendremos muy en cuenta".Otro tema que preocupa a la consejera son los precios agrícolas, por lo que Crespo impulsará que el Gobierno central "pueda hacer una nueva Ley de concentración de la oferta que permita dar una vuelta más a la situación de la competencia y, por tanto, dé posibilidades a la estabilización de los precios en nuestra Comunidad Autónoma y en toda España", ha explicado.PREMIADOS EN ALMERÍAEn el Acto Institucional del Día de Andalucía, celebrado en el Teatro Cervantes de Almería, han sido galardonados con banderas la empresa Hortiespaña, la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Vélez Rubio, la orquesta Ciudad de Almería, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Argar, Mare Siccus, la Asociación Banco de Libros de Tíjola, el restaurante La Costa y el restaurante Alejandro, Aspapros, las Cien horas de Deporte de Roquetas de Mar, las Bodegas y Viñedos de Laujar Sat-Cepa Bosquet, el Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Domingo de El Ejido, Frutilados del Poniente SL, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería y la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural-Anfar.Además, han recibido distinciones La Desértica, Costa de Almería y Capital Española de la Gastronomía 2019. El dispositivo de búsqueda del pequeño Gabriel (112 y Guardia Civil) ha obtenido un reconocimiento especial y las insignias por el Día de Andalucía han recaído en Andrés García Ibáñez, artista y coleccionista, creador de la Fundación Museo casa Ibáñez de Olula del Río; a título póstumo Cecilio Peregrín Martínez, presidente de honor y fundador de Primaflor; y Francisco José Martínez de Amo, presidente del Colegio de Médicos de Almería.