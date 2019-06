Crespo declina acudir al pleno de constitución del Ayuntamiento de Almería y estará en la protesta de La Chanca

El parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Almería acompañará a las vecinas y vecinos del barrio de La Chanca que han convocado una protesta a la puerta del "Maestro Padilla" durante la celebración del pleno.



Diego Crespo

ALMERÍA.- "Hace dos años que las vecinas y vecinos de La Chanca solicitaron una reunión con Ramón Fernández Pacheco, alcalde en aquel momento de Almería, y ahora candidato del PP a continuar en el puesto, a día de hoy no han recibido respuesta alguna a esa solicitud" ha manifestado el parlamentario de Adelante Andalucía por Almería Diego Crespo, que continuó: "ante esta falta de respuesta a un problema que afecta a todo un barrio, como es La Chanca, y a más zonas de la ciudad, creo que mi lugar el sábado no es estar dentro del Auditorio Maestro Padilla si no en sus puertas, con las vecinas y vecinos que reclaman soluciones y que son ignorados sistemáticamente por el Ayuntamiento de Almería".

Diego Crespo viene participando en todas las movilizaciones que se han producido por los cortes de luz, no sólo en La Chanca, sino también en otros barrios de Almería y la provincia. "El alcalde no es cercano por ponerse el nombre de pila en un cartel electoral, un alcalde cercano y que se preocupa por sus vecinas y vecinos es aquel que, ante sus demandas, los atiende y los apoya en la búsqueda de soluciones" explicó Crespo, que añadió "hemos ido a Endesa, hemos llevado la problemática de la mano de las vecinas y vecinos al Parlamento andaluz, y seguiremos exigiendo soluciones a todos los niveles".



Finalmente Crespo ahondó en los motivos de esta decisión: "declinar la invitación a un acto institucional, donde presumiblemente se invista como alcalde a una persona sin empatía para con sus vecinas y vecinos, para mi es una obligación, frente a la Almería gazpachos y alfombras gigantes, hay otra Almería con problemas reales y ahí es donde estaremos ahora y siempre".