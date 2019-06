'Costa de Almería Fashion Week' posiciona a la provincia dentro de la industria de la moda

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco





La Diputación de Almería ha destacado que el evento 'Costa de Almería Fashion Week', celebrado este fin de semana en el Teatro Cervantes de Almería capital, "ha posicionado a la ciudad y provincia dentro la industria de la moda" y ha destacado su influencia en el empleo, turismo, cultura y arte.



En una nota de prensa, la institución provincial ha relatado cómo las multinacionales del textil español se han convertido en referentes de la industria en el mundo o cómo el programa de televisión 'Maestros de la Costura' ha acercado los entresijos de los sastres, para asegurar que Almería también tiene "un sector muy creativo", desde la enseñanza en la Escuela de Artes hasta diseñadores de proyección nacional.



El propio arquitecto del diseño en España y estrella invitada de la organización, Modesto Lomba, ha valorado las creaciones de los diseñadores almerienses y expuesto que "la moda no solo es industria, sino que también es cultura". "Tener la oportunidad de estar en un enclave tan magnífico como este teatro y ver colecciones con esa creatividad, que no nos falta en España, es genial. Desbordamos en creatividad. Tenemos que aprender a sacarle más rendimiento, pero la creatividad está ahí", ha afirmado.



'Costa de Almería Fashion Week' ha sido una iniciativa de Kuver Producciones, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción de la Ciudad, y la Diputación con la marca Costa de Almería.



Tanto el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, como el presidente de Diputación, Javier A. García, han asistido a los desfiles y valorado la iniciativa. El alcalde ha afirmado que para el Ayuntamiento colaborar con los almerienses que crean y que, en definitiva, "se la juegan haciendo lo que les gusta y en lo que creen". "No sólo es una obligación, es todo un placer, que es a la vez una inversión de futuro. Me gusta que Almería sea una ciudad en la que esa mezcla de creación, empresa y arte que es la moda, pueda ser también modelo de negocio y oportunidad de creación de empleo", ha declarado.



En esta línea, ha asegurado que "aprender y compartir con firmas consolidadas y con creadores de prestigio es una de las mejores maneras de comenzar en este mundo", motivos por los que ha dado las gracias a los participantes.



Por su parte, el presidente de la Diputación ha felicitado a Kuver Producciones por conseguir con este evento "que Almería sea el epicentro de la moda nacional durante este fin de semana", y ha destacado la vocación de continuidad con la que surge esta iniciativa al afirmar que "Costa de Almería Fashion Week no está de paso, tiene que convertirse en una fecha importante en el calendario de la moda española".



En este sentido, ha destacado la aportación de este sector a la economía y la sociedad almeriense, ya que "la moda es empleo, riqueza, cultura y pasión", y de ahí la trascendencia de contar, como ha señalado, "con un magnífico escaparate para nuestra tierra" y, además, "que se llame 'Costa de Almería Fashion Week' es fundamental porque es una marca que también se proyecta a nivel nacional".



Verdegay ha dado asimismo las gracias por el apoyo de las administraciones y ha afirmado que la provincia "necesitaba un evento de estas características", en el que los diseñadores diesen "rienda suelta a su talento". "El escenario es mágico para realizar un evento de moda y estamos muy contentos, tanto por la respuesta del público como por la calidad de los trabajos que se han visto durante estos días", ha manifestado.



Entre los asistentes se encontraba el finalista de la primera edición de Maestros de la Costura Antonio Segura Egea, el cual ha reconocido que se ha mostrado "sorprendido" por la fuerza que ha tenido Almería" para situarse con este proyecto en el mundo de la moda con una puesta en escena que ha sido "espectacular".



DOS DÍAS DE ESTILO, TALENTO Y HOMENAJES



En esta primera edición de 'Costa de Almería Fashion Week', donde se han dado cita 52 creadores, entre diseñadores consagrados y nuevos talentos, se ha celebrado en la primera jornada, este viernes, el concurso de jóvenes talentos 'Duelo de dedales', con 21 diseñadores a nivel nacional. La ganadora ha sido Arene, que recibe 3.000 euros brutos y una beca de la Fundación J. González, y el segundo premio para Melania Mendoza, que logra 500 euros brutos y una beca de la Fundación J. González.



El sábado se han paseado por la pasarela grandes firmas de la moda almeriense y nacional, con profesionales consagrados como Antonio Gutiérrez, Basol, Comma7, Daniel Cerdán, Laumar, Loreto Martínez, Mar Fortes, Nanni Q, Rosalía Zahino, Sofía Qostaly, Susana Lirola y Victoria Salas, un desfile coordinado por la diseñadora almeriense Susana Lirola. También ha habido momentos para la emoción con los homenajes póstumos al sastre Agustín Rodríguez Hita y al empresario del comercio de moda J. González.

