El presidente del Grupo Cosentino, Francisco Martínez-Cosentino, ha asegurado este jueves que supone un "gran orgullo" ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, "sobre todo por el hecho de que se valora algo que siempre ha estado presente en nuestra actividad como empresa: hacer progresar a Andalucía y romper barreras".



Así lo ha trasladado el presidente de la compañía en un comunicado tras publicarse esta distinción que también recibe a título póstumo el expresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, y que serán entregadas en un acto con motivo del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía.



Martínez-Cosentino ha apuntado ha el reconocimiento respalda la labor de la multinacional, desde la que se trata de "llevar nuestro buen hacer por todo el mundo a través de la innovación y el esfuerzo".



Con ello, ha considerado que esta distinción "no es una distinción puramente personal", con lo que la comparte con sus hermanos José y Eduardo, "fundamentales en esta aventura maravillosa que continúa", así como con su familia y "con todos y cada uno de los trabajadores, clientes y socios que durante estos 40 años han ayudado a que Cosentino sea hoy una de las empresas andaluzas más reconocidas y valoradas".



Asimismo, ha aprovechado también para dar su "enhorabuena" al resto de personalidades y entidades que recibirán la Medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero, toda vez que ha agradecido y hecho extensivo el reconocimiento "al tejido empresarial de nuestra comarca, a la gente de nuestro sector y a todos aquellos emprendedores y empresarios que han sufrido y sufren la importante crisis de estos últimos años".



"Como con anteriores reconocimientos, esta buena noticia nos hace sentirnos más motivados aún para seguir avanzando en el proyecto de Cosentino, un proyecto sostenible y de futuro que genere progreso para todos y permita crear puestos de trabajo de calidad", ha apuntado.



Diplomado en Magisterio por la Universidad de Almería, Francisco Martínez-Cosentino se graduó posteriormente en el programa de Alta Dirección para Empresas Líderes (ADEL), por el Instituto de San Telmo. Comenzó su trayectoria empresarial en el año 1972 y en 1979 fundó junto a sus hermanos Mármoles Cosentino.



Ha recibido diferentes premios por su excelencia empresarial, entre los que destaca la Medalla de Plata de Andalucía otorgada por la Junta de Andalucía en 1992, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Medalla de Oro de la provincia por la Diputación de Almería o la Medalla de Oro del Consejo Superior de la Cámara Nacional de Negocio entre otras distinciones.



MARCA ESPAÑA: DE LA SUPERBOWL A LA REVISTA 'TIME'



Fue presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol y Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería. Actualmente es el presidente de Grupo Cosentino, proyecto empresarial que le ha permitido, no sólo crear puestos de trabajo, sino también proyectar la Marca España a nivel internacional, así como promover el compromiso social.



La proyección de la compañía como referencia española en la arquitectura y el diseño quedó patente con granes hitos de su producto más popular: Silestone. En 2015 se celebró el 25 aniversario de esta marca, que fue la primera española en anunciarse en una Superbowl en 2005, mismo año en el que patrocinó al equipo de baloncesto Houston Rockets. Silestone también fue elegido como una de las principales innovaciones tecnológicas del siglo XXI, según la revista 'TIME'.



Grupo Cosentino es una compañía global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras para el mundo de la arquitectura y el diseño gracias a marcas pioneras como Silestone, Dekton o Sensa by Cosentino, que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.



PRESENTE EN 110 PAÍSES



La multinacional distribuye sus productos y marcas en más de 110 países desde su sede central en Almería. En la actualidad, la multinacional cuenta con implantación en 40 países, y posee filiales o activos propios comerciales en 29 de ellos.



La compañía cuenta con ocho fábricas de producción --siete de ellas en Almería y una en Brasil--, un centro logístico inteligente en España y más de 130 instalaciones comerciales y de distribución repartidas por todo el mundo. Más del 90 por ciento de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales.



El grupo basa su desarrollo en la expansión internacional, un innovador programa de investigación y desarrollo, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, y su compromiso corporativo permanente con la sociedad y las comunidades locales donde está presente, la formación, la igualdad, la seguridad y la salud laboral.





