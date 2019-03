Correos vuelve a reincidir en sus incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales

Inspección de Trabajo vuelve a abrirle acta de infracción



Oficina de Correos en El Parador

ALMERÍA.- En el día de ayer, Correos mandaba una nota de prensa a los medios de comunicación sobre la Oficina del Parador De Las Hortichuelas, decía introducir mejoras y “ Con esta medida, CORREOS ofrece cinco horas más de atención al cliente a la semana, con el objetivo de mejorar la calidad y la accesibilidad del servicio postal y atender la demanda de los ciudadanos en esta localidad de 9.500 habitantes”

El Sindicato Independiente Profesional SiPcte se alegra por el contenido de la noticia como no puede ser de otra manera, pero hecha en falta la colocación de un aseo , que haya una sola salida de emergencia, que además abre hacía adrento y que el cuadro eléctrico esté sin protección y sin señalización. .

El sindicato SiPcte no daba crédito a la nota de prensa de Correos , al constatar que Correos seguía incumpliendo una y otra vez con las resoluciones de Inspección de Trabajo , además la empresa no podrá alegar que no ha tenido tiempo para colocar un baño en La oficina del Parador , ya que debemos de recordar que la primera denuncia sobre este tema data del año 2014.

Ahora llega una nueva resolución donde Inspección de Trabajo vuelve a abrir nueva acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

El Sindicato SiPcte se pregunta que es lo que tiene que pasar, para que Correos siendo una empresa pública, cumpla de una vez por todas, en una materia tan importante como es la salud de sus trabajadores .

Por último SiPcte llevará un informe a su gabinete jurídico para que éste valorare una posible demanda en vía judicial ,por la vulneración permanente de los derechos de sus empleados.