Correos lleva a cabo una reconversión encubierta de su personal, denuncia Sipcte

Cartera de Correos

ALMERÍA.- El Sindicato Independiente Profesional SiPcte ha denunciado lo que califica como una "reconversión encubierta" del personal que se está produciendo en Correos en los últimos años.

Nota de prensa

El pasado mes de febrero la Sección Sindical del Sindicato SiPcte en Almería interpuso nuevamente una denuncia ante Inspección de Trabajo y es que Correos seguía sin tomar cartas en el asunto de la contratación, además de incumplir reiteradamente las resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. Estas denuncias forman parte de una campaña de protección a la salud de los trabajadores y trabajadoras de Correos en toda España.

Hace años que la empresa pública diseñó un plan llamado de Cobertura, en realidad se trataba de hacer justo lo contrario, es decir no cubrir las vacaciones, bajas por enfermedad o bien los días de asuntos particulares que corresponden a su personal, para eso necesitaba el compromiso de los sindicatos con representación a nivel estatal, no en vano este sindicato puede decir sin temor a equivocarse, que no existen denuncias ante Inspección de Trabajo por parte de esos sindicatos al menos en lo que se refiere a Almería y su provincia.

Para el Sindicato Independiente Profesional SiPcte esta es la clave de lo que sucede hoy día en cualquier cartería de España, esto es la constante falta de personal y no hablamos sólo de la época estival, si un cartero enferma la empresa no cubre su baja hasta pasados 7 días si es que decide cubrirlo. En la empresa Correos no se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Correos está llevando a cabo una reconversión encubierta. Es una de las mayores empresas públicas donde mayor número de trabajadores y trabajadoras están en situación de incapacidad permanente por exceso de carga tanto física como psíquica y que están obligados a realizar tareas hasta la extenuación. El número de accidentes laborales es muy elevado. Desde Almería y desde Barcelona, la empresa Correos sabe que tiene abierto un frente por parte de nuestro sindicato que desde hace décadas combate esta reconversión que se inició abriendo la puerta para que los funcionarios cambiaran de ministerio agudizando las malas condiciones de trabajo para que salieran corriendo. La inspección de Trabajo en Barcelona y en Almería viene sancionando sistemáticamente a la empresa Correos la cual dice que “si les multan, la pagan” y todo sigue igual.

Es impensable que una empresa pública esté en la cola de las condiciones laborales. Podríamos pensarlo de cualquier empresa privada, pero jamás de Correos, que debería dar ejemplo en el cumplimento de la Ley de Prevención.

El Sindicato SiPcte celebra esta importantísima resolución de la Inspección de Trabajo de Almería, ya que debe de afectar positivamente a los trabajadores con la toma de medidas protectoras por parte de la empresa hacia su personal.

Correos no puede demorar ni un segundo más el cumplimiento de medidas correctoras impuestas por la Inspección de Trabajo.